Ένα σπάνιο βίντεο από το 1989 ανέβηκε πρόσφατα στο YouTube, φέρνοντας πίσω την ατμόσφαιρα των θρυλικών νυχτών της κυπριακής νυχτερινής ζωής. Με τίτλο «Disco Dance Competition 1989 – Atlantic Disco Cyprus», το υλικό μας ταξιδεύει σε μια εποχή όπου οι ντισκοτέκ αποτελούσαν το απόλυτο κέντρο διασκέδασης.

Στο βίντεο ξεδιπλώνονται χορευτικοί διαγωνισμοί με έντονα φώτα, λαμπερά ρούχα και τις χαρακτηριστικές φιγούρες της disco, σε έναν χώρο που υπήρξε σημείο αναφοράς για τη Λευκωσία και όχι μόνο. Το Atlantic Disco, ένα από τα πιο δημοφιλή club της δεκαετίας, μετατρεπόταν συχνά σε σκηνή για διαγωνισμούς χορού που συγκέντρωναν πλήθος νεολαίας, γεμάτης ενέργεια και δημιουργικότητα.

Σήμερα, το βίντεο λειτουργεί σαν χρονοκάψουλα: θυμίζει το χρώμα και τον παλμό μιας Κύπρου που ζούσε τον δικό της «πυρετό του Σαββατόβραδου», με τη disco κουλτούρα να κυριαρχεί.



