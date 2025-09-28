Μαθητές, καθηγητές, συγγενείς και φίλοι τίμησαν τη μνήμη του 18χρονου Κατζιούλ Καμρουζαμάν, ο οποίος έχασε τη ζωή του μετά από τροχαίο στο Μπαγκλαντές, όπου βρισκόταν για διακοπές με την οικογένειά του.

Σε ανάρτηση το Λύκειο Παλλουριώτισσας αναφέρει:

Η φανέλα με τον αριθμό 25 - Εις μνήμη σου Καζιούλ

Χθες μαζευτήκαμε στο Υφαντουργείο για να σταθούμε δίπλα στους γονείς και την αδερφή του μαθητή μας, Καζιούλ.

Μαζεύτηκαν οι καθηγητές, οι συμμαθητές, οι κολλητοί του, οι συμμαθήτριες, οι γείτονες, οι φίλοι, οι άνθρωποι που συμμερίστηκαν για λίγο ή πολύ την ύπαρξη ενός καλοσυνάτου πλάσματος, που έφυγε σε μια στιγμή, στα 18 του. Ο καθηγητής Φυσικής και ΒΔΑ, Χρίστος Χριστοδούλου, έγραψε για αυτόν, το πιο κάτω ποίημα. Το απήγγειλε η καθηγήτρια Έφη Μεσαρίτου.

Κάθε λέξη και ένα γεμάτο δάκρυ εις τη μνήμη του. Όπως και κάθε λέξη του Σάββα, του κολλητού του.

18/8/2025

Η φανέλα με τον αριθμό 25

Ένα Αυγουστιάτικο σούρουπο

τα νούφαρα μαράθηκαν

ξεράθηκαν τα φλογόδεντρα

πάγωσε το βέλος του χρόνου

πέναλτι, κόκκινη κάρτα

τελευταίο σφύριγμα

που σε πάει πέρα από την ζωή

σε υπερσύμπλεγμα γαλαξιών

Ο αστρικός άνεμος, η φωτεινή ροή

σε παρασέρνουν

στους γαλακτόχρωμους

σπειροειδείς βραχίονες

Περσέα και Κενταύρου

στο στέμμα του ήλιου

στην καρδιά του Κύκνου

με την κιθάρα στα χέρια

την μπάλα στα πόδια

Τώρα…

νότες, ηχοχρώματα θλίψης

δεσπόζουν

στο ουράνιο τόξο

στον ιριδισμό των συννέφων

στο πολικό σέλας

στον χωροχρόνο

του υπερβατολογικού ουρανού

Καλό ταξίδι γοργόφτερο χελιδόνι

αντίο Kajul…

Υπενθυμίζεται ότι ο Κατζιούλ είχε μεταβεί με την οικογένειά του για διακοπές στη χώρα του πατέρα του και σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Το αυτοκίνητο οδηγούσε ξάδερφός του και σε αυτό βρίσκονταν συνομήλικα παιδιά.

Διαβάστε επίσης: Νεκρός σε τροχαίο μαθητής του Λυκείου Παλουριώτισσας- Βρισκόταν σε διακοπές