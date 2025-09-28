Τον θάνατο βρήκε άνδρας 32 ετών, έπειτα από πτώση από δεύτερο όροφο κτιρίου στην περιοχή Ζακακίου στη Λεμεσό. Μέλη της αστυνομίας που διερευνούν τις συνθήκες θανάτου του, εκ πρώτης όψεως τον αποδίδουν σε ατύχημα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, γύρω στη μια μετά τα μεσάνυχτα, δόθηκε πληροφορία στην αστυνομία για ύπαρξη τραυματισμένου προσώπου σε χώρο στάθμευσης πολυκατοικίας στο Ζακάκι. Ο τραυματίας διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Λεμεσού, όπου λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματα του.

Από τις έρευνες της αστυνομίας διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για αλλοδαπό, ο οποίος εργάζεται στην Κύπρο. Διαπιστώθηκε επίσης ότι επιχείρησε από μπαλκόνι του δεύτερου ορόφου να πηδήξει και να βρεθεί στο μπαλκόνι άλλου δωματίου του διαμερίσματος όπου διαμένει με άλλα άτομα, ομοεθνείς του. Την ώρα του ατυχήματος, στο διαμέρισμα βρισκόταν η συμβία και ομοεθνής του άτυχου άντρα.

Η Αστυνομία λαμβάνει καταθέσεις για το τραγικό συμβάν, ενώ διερευνά υπόθεση αφύσικου θανάτου. Καταβάλλονται επίσης προσπάθειες για ενημέρωση συγγενών του στο εξωτερικό, ενώ οικείοι του στην Κύπρο είναι ενήμεροι.

