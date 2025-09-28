Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Λεμεσό, όταν άνδρας έπεσε από το μπαλκόνι του διαμερίσματός του, που βρίσκεται στον δεύτερο όροφο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, για αδιευκρίνιστους μέχρι στιγμής λόγους, ο άνδρας επιχείρησε να εισέλθει στο υπνοδωμάτιο του διαμερίσματος από το παράθυρο.

Ο άτυχος άνδρας έχασε την ισορροπία του και βρέθηκε στο κενό.

Μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου υπέκυψε στα τραύματά του στις 3:00 τα ξημερώματα της Κυριακής.

Πρόκειται για άτομο με καταγωγή από τις Φιλιππίνες.

Την υπόθεση διερευνά η Αστυνομία.

