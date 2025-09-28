Φυτά κάνναβης, ποσότητα κάνναβης και ένα σύστημα αποξήρανσης κάνναβης, εντόπισαν και κατάσχεσαν σήμερα, μέλη της Αστυνομίας, σε οικία 81χρονου, στην επαρχία Λάρνακας.

Ο 81χρονος συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Η έρευνα διενεργήθηκε από μέλη της ΥΚΑΝ, σήμερα το πρωί, στο πλαίσιο των ενεργειών της για εντοπισμό προσώπων που ασχολούνται με τη διακίνηση και την καλλιέργεια ναρκωτικών. Κατά τη διάρκειά της εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν δύο φυτά κάνναβης, ύψους πέραν των τριών μέτρων, καθώς και τρίτο φυτό κάνναβης, ύψους 90 εκατοστών. Εντοπίστηκε επίσης ποσότητα κάνναβης, μεικτού βάρους 118 γραμμαρίων και ένα σύστημα επεξεργασίας και αποξήρανσης κάνναβης.

Ο 81χρονος συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα και τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Η ΥΚΑΝ διερευνά την υπόθεση.

