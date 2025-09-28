Στο πλαίσιο της ομογενειακής εκδήλωσης στο Κουίνς της Νέας Υόρκης βραβεύτηκαν την Παρασκευή, παρουσία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη η Εκτελεστική Διευθύντρια του Κέντρου Ασφάλειας Προηγμένης Τεχνητής Νοημοσύνης (Center for Frontier AI Security), Δρ. Μαρίνα Θεοδότου, με το Βραβείο Ηγεσίας (Leadership Award) και ο Πρόεδρος της Ακαδημίας Μουσικής των Βραβείων Grammy, Πάνος Παναγή (Panos Panay) με το Βραβείο Συνολικής Προσφοράς (Lifetime Achievement Award).

Πρόκειται για μια ομογενειακή εκδήλωση που διοργανώνεται από την Ομοσπονδία Κυπριακών Οργανώσεων Αμερικής και λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο μετά την ολοκλήρωση των επαφών του Προέδρου της Δημοκρατίας στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, ενώ παρών ήταν, μεταξύ άλλων, και ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος.

Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κυπριακών Οργανώσεων Αμερικής, Κυριάκος Παπαστυλιανού, καλωσόρισε τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, λέγοντας ότι η παρουσία του «υπογραμμίζει ότι ο δεσμός μεταξύ πατρίδας και ομογένειας παραμένει ισχυρός και ενισχύεται», ενώ εξέφρασε την ελπίδα για μια ελεύθερη Κύπρο «χωρίς τουρκικά στρατεύματα, και ότι οι άνθρωποι θα μπορούν να ζουν ειρηνικά και με σεβασμό σε μια επανενωμένη πατρίδα».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της ΠΣΕΚΑ, Φίλιπ Κρίστοφερ, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «πρέπει να εργαστούμε πιο σκληρά μέχρι να ελευθερωθεί η Κύπρος», ενώ, με αφορμή την συνάντηση του Αμερικάνου Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν στον Λευκό Οίκο είπε ότι επί τρεις μέρες «ήμασταν στα τηλέφωνα με γερουσιαστές και βουλευτές προσπαθώντας να σταματήσουμε την Τουρκία».

Λαμβάνοντας το βραβείο της, η Δρ. Μαρίνα Θεοδότου ευχαρίστησε θερμά την ομογένεια και εξέφρασε την αγάπη της για την πατρίδα της, Κύπρο.

Σε δήλωση της στο ΚΥΠΕ η κ. Θεοδότου ανέφερε ότι “θα ήθελα να στείλω ένα μήνυμα ελπίδας και μια δέσμευση για το μέλλον, εστιάζοντας στην ικανότητα του να μπορείς να ηγηθείς, τη λογοδοσία και την ενδυνάμωση, ώστε όλοι όσοι μας ακούν να μπορέσουν να πάρουν ένα μήνυμα για τον εαυτό τους και να αισθανθούν δυνατοί και υπεύθυνοι να προχωρήσουν μπροστά. Σας ευχαριστώ θερμά για την ευκαιρία να μοιραστώ αυτές τις σκέψεις”.

Στη συνέχεια ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο του ο Πάνος Παναγή ο οποίος ανέφερε ότι “όσο μεγαλώνει, τόσο πιο δυνατή είναι η φωνή μέσα του που τον καλεί πίσω στην Κύπρο”.

Σε δήλωση του στο ΚΥΠΕ ο κ. Παναγή είπε ότι “η βράβευση από την ομογένεια ήταν μια απίστευτη τιμή για εμένα, είναι πολύ σημαντικό για εμένα να είμαι μέρος της ομογένειας ως μέρος της ταυτότητας μου ως Κύπριος και το να βρίσκομαι εδώ στη Νέα Υόρκη ανάμεσα στην ηγεσία της χώρας, στον Πρόεδρο, στον Αρχιεπίσκοπο. Μου δίνει έμπνευση και κίνητρο να προσφέρω περισσότερα”.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κόμπος, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εξωτερικών Ανδρέας Κακουρής, ο Ελληνοκύπριος Διαπραγματευτής Μενέλαος Μενελάου, ο Πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας στις Ηνωμένες Πολιτείες Ευάγγελος Σάββα, η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας στον ΟΗΕ Πρέσβειρα Μαρία Μιχαήλ, η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ Πρέσβειρα Αγλαΐα Μπαλτά, η Γενική Πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη Πρέσβειρα Ιφιγένεια Καναρά και ο Γενικός Πρόξενος της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Νέα Υόρκη Κυριάκος Πογιατζής.

Πηγή: ΚΥΠΕ