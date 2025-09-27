Διαμαρτυρία πραγματοποίησε σήμερα το Κίνημα Ενωμένων Κυπρίων Κυνηγών έξω από τον Αστυνομικό Σταθμό Παραλιμνίου.

Όπως είχαν ανακοινώσει οι Κυνηγοί, η διαμαρτυρία αφορούσε την ανοχή που, όπως καταγγέλλουν, επιδεικνύουν οι Αρχές απέναντι στους ακτιβιστές και στις παράνομες ενέργειες και δράσεις τους.

Ο Πρόεδρος του Κινήματος, Νίκολας Προδρόμου, παρέδωσε επίσημη καταγγελία στον Υπεύθυνο Αξιωματικό.



Η ανάρτηση του Κινήματος

«Ολοκληρώθηκε η διαμαρτυρία του Κινήματός μας και ολόκληρου του κυνηγόκοσμου, όπου απαιτείται η διασφάλιση της νόμιμης κυνηγετικής δραστηριότητας και η διερεύνηση όλων των ποινικών αδικημάτων που προκύπτουν από την ανεξέλεγκτη δράση των λεγόμενων “ακτιβιστών”, υπερασπιζόμενοι τα νόμιμα δικαιώματα του κυνηγού και κάθε πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Διά μέσω του Προέδρου του Κινήματός μας παραδόθηκε επίσημη καταγγελία στον Υπεύθυνο Αξιωματικό και καλούμε όλο τον κόσμο να προβαίνει σε καταγγελίες εναντίον όλων αυτών και των παράνομων ενεργειών στις οποίες προβαίνουν.

Παρόλο που στη διαμαρτυρία καλέστηκαν όλα τα πολιτικά κόμματα, βουλευτές και δημοτικοί σύμβουλοι, παρόντες – πέραν των Ενεργών Πολιτών και του Κινήματος Ενωμένων Κυπρίων Κυνηγών – ήταν και το ΕΛΑΜ, δημοτικοί σύμβουλοι του Κινήματος μας και του Δημοκρατικού Συναγερμού. Παρών ήταν επίσης και ο Δήμαρχος Παραλιμνίου, κ. Νικολέττος».

