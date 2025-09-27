Την ικανοποίησή του για τη λήξη της απεργίας των εκτελωνιστών, η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντικές επιπτώσεις στην εμπορική δραστηριότητα και την εφοδιαστική αλυσίδα της χώρας, εκφράζει σε σημερινή ανακοίνωση του το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ).

«Η απόφαση για τερματισμό των κινητοποιήσεων αποτελεί ένδειξη υπευθυνότητας και συνεργασίας από πλευράς των εκτελωνιστών, γεγονός που συμβάλλει ουσιαστικά στην αποκατάσταση της ομαλότητας στις εμπορικές συναλλαγές», προστίθεται.

Το ΚΕΒΕ είχε «σημαντική εμπλοκή στην επίλυση του θέματος, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες διαμεσολάβησης και ενίσχυσης του διαλόγου μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών. Η συμβολή του Επιμελητηρίου υπήρξε καθοριστική για την επίτευξη συγκλίσεων και την εξεύρεση κοινά αποδεκτής λύσης», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Παρά τη λήξη της απεργίας, το ΚΕΒΕ θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις σχετικές εξελίξεις, μέχρι να επιλυθούν πλήρως όλα τα ζητήματα και οι τεχνικές λεπτομέρειες που αφορούν το νέο σύστημα λειτουργίας των τελωνείων, αναφέρει το Επιμελητήριο.

Καταληκτικά προσθέτει ότι, η συνεργασία όλων των φορέων είναι απαραίτητη για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας και την αποφυγή παρόμοιων καταστάσεων στο μέλλον.

Πηγή: ΚΥΠΕ