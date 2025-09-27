Με μαζική συμμετοχή πολιτών πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου στη Γεροσκήπου, στην παραλία Riccos Beach, η εκδήλωση διαμαρτυρίας που είχαν προαναγγείλει οι διαχειριστές του ιστορικού χώρου.

Με επιστολή της προς τα Μέσα Ενημέρωσης οι διαχειριστές του χώρου εδώ και πενήντα χρόνια αναφέρουν ότι η εκδήλωση ήταν ένα πρώτο μέτρο αντίδρασης στην προσπάθεια που επιχειρείται, από πλευράς του Δήμου Ιεροκηπίας να διώξει από το χώρο τον κύριο Ρίκκο και την οικογένεια του που το διαχειρίζονται όλα αυτά τα χρόνια μέσω της διαδικασίας δημόσιων προσφορών.

Η επιστολή τους

“Το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025 στις 11 το πρωί σας καλούμε όλους στο κέντρο του Ρίκκου στην Γεροσκήπου σε μια Μεγάλη εκδήλωση διαμαρτυρίας.

Στεκόμαστε στο πλευρό του ΡΙΚΚΟΥ και της οικογένειας του. Των ανθρώπων που για 50 χρόνια υπηρέτησαν με κόπο, μεράκι και αξιοπρέπεια τον τόπο μας. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να σβήσει έτσι άδικα μια ιστορία γεμάτη θυσίες, προσφορά και σεβασμό στην κοινωνία.

Με την παρουσία μας στέλνουμε το μήνυμα

● Δικαιοσύνη για το Ρίκκο!

●Τιμή στους αγωνιστές και τους ανάπηρους πολέμου!

● Όχι στην ΑΔΙΚΙΑ ναι στον σεβασμό και στην ιστορική μνήμη!

Η φωνή του λαού είναι πιο δυνατή από κάθε απόφαση που παραβιάζει την ηθική και το δίκιο, θέλουμε όλους εσάς μαζί μας όπως άλλωστε κάνετε τόσα χρόνια τώρα, αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.



