Πρόταση για αλλαγή σε κάποιες διαδικασίες εκτελωνισμού μεταφέρει η ηγεσία του Συνδέσμου Τελωνειακών Πρακτόρων σε έκτακτη Γενική Συνέλευση, που πραγματοποιείται στη Λεμεσό, μετά το πέρας της σύσκεψης με τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών, τη διευθύντρια του Τμήματος Τελωνείων και με άλλους εμπλεκόμενους.

Αυτό ανέφερε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου, Χρήστος Άκαρος μετά το πέρας της σύσκεψης, σημειώνοντας ότι συζητήθηκαν κάποιες λύσεις, οι οποίες θα ικανοποιούσαν τα αιτήματα των εκτελωνιστών, ωστόσο απορρίφθηκαν, καθώς δεν μπορούν να γίνουν από τεχνικής πλευράς.

«Τελικά καταλήξαμε σε άλλη, μεσοπρόθεσμη λύση, δηλαδή μέχρι να γίνει η αλλαγή που ζητούμε στο νέο σύστημα, η διαδικασία (εκτελωνισμού) να γίνεται διαφορετικά», είπε και εξήγησε πως «είναι μεν μια πρόταση εφικτή, απλά πάμε σε προηγούμενες καταστάσεις, όπου θα μπαίνουν κάποια χειρόγραφα στοιχεία». Μπορεί, συνέχισε, «να έχουμε έξτρα διαδικασία αλλά το βασικό μας θέμα μας το ικανοποιεί».

Σημειώνοντας ότι ο ίδιος βλέπει θετικά την πρόταση, ανέφερε πως αυτή θα μεταφερθεί στην έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του Συνδέσμου και αν γίνει αποδεκτή, η επ’ αόριστον απεργία θα λήξει.

Επιπρόσθετα, ο κ. Άκαρος είπε πως έχουν τεθεί εκ νέου διάφορα άλλα προβλήματα παραγωγικότητας που αντιμετωπίζουν οι εκτελωνιστές με το νέο Αυτοματοποιημένο Σύστημα Εισαγωγών (AIS) και αποφασίστηκε να ετοιμαστεί ξανά κατάλογος αυτών των θεμάτων, ώστε να προωθηθούν προς επίλυση από το Τμήμα Τελωνείων.

Όσον αφορά πληροφορίες για προβλήματα που αντιμετώπιζαν οχήματα της αποστολής της ποδοσφαιρικής ομάδας της Bayern Μονάχου, για τον αγώνα με την ομάδα της Πάφου, ο Πρόεδρος των εκτελωνιστών είπε πως φαίνεται πως έχει διευθετηθεί, καθώς ο ίδιος ζήτησε από τον υπεύθυνο εκτελωνιστή, μέλος του Συνδέσμου, να προχωρήσει τη διαδικασία προσωρινής εισαγωγής.

Διαβάστε επίσης: Eurogate για απεργία εκτελωνιστών:Κίνδυνος να γεμίζει το τερματικό εμπορεύματα

Πηγή: ΚΥΠΕ