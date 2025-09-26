Ο Δήμος Λεμεσού ετοιμάζεται για την λατρεμένη Γιορτή του Κρασιού, καθώς για άλλη μία χρονία κάνει την εμφάνιση της και μάλιστα, πιο πλούσια από ποτέ. Παράλληλα, η Γιορτή θα «περιηγηθεί» σε διάφορα χωριά της Λεμεσού, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς του κοινού σε αυτή, μέσω δωρέαν λεωφορείων. Από την άλλη, η Αστυνομία Κύπρου ετοιμάζεται να περιορίσει συγκεκριμένες οδούς για να μην υπάρξουν ζητήματα διακίνησης και ασφάλειας του κοινού.



Παρουσία κρασιού και όχι μόνο…

Με το πέρασμα 64 χρόνων, δηλαδή, 1 χρόνο μετά την ανεξαρτησία της Κύπρου και έκτοτε, η συγκεκριμένη γιορτή συνεχίζει να εξελίσσεται σε πολλαπλά επίπεδα. Για παράδειγμα, μερικά από αυτά που θα συναντήσετε στην αυριανή Γιορτή είναι το εύρος χρωμάτων του χώρου, η ποικιλία φαγητού και άφθονου κρασιού, η μουσική όπως και οι διάφορες Κυπριακές παραδόσεις. Επομένως, οι λάτρεις του κρασιού και όχι μόνο, θα έχουν την ευκαιρία να απολάυσουν και φέτος ένα μεγάλο αριθμό δραστηριοτήτων και απολάυσεων. Συμπληρωματικά, ο Δήμαρχος Λεμεσού, Γιάννης Αρμέυτης, ανέφερε ότι κάθε βράδυ, από τις 7 μ.μ. μέχρι και τις 12 μ.μ. οι πύλες του Δημόσιου Κήπου θα είναι ανοιχτές προς όλους τους ενδιαφερόμενους και λάτρεις της Γιορτής του Κρασιού.

Εκδηλώσεις της Γιορτής σε διάφορα χωριά

Όπως συνηθίζεται η Γιορτή του Κρασιού θα δώσει το παρών της και εκτός πόλεως. Συγκεκριμένα, την πρώτη και την τελευταία Κυριακή (28 Σεπτεμβρίου & 05 Οκτωβρίου) θα υπάρξουν εκδηλώσεις σε διάφορα «κρασοχώρια» της Λεμεσού. Αρχικά, την πρώτη Κυριακή η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο χωριό Μαλία, το οποίο πρόσφατα έπαθε ζημιές από πυρκαγιά, ενώ κατά την δεύτερη Κυριακή, θα πραγματοποιηθεί στο Καλο Χωριό, γνωστό και ως «κουμανταροχώρι».

Λεωφορεία χωρίς κόστος και μικρό αντίτιμο για την είσοδο

Η πολιτική λειτουργός του Δήμου Λεμεσού, Σκεύη Αντωνιάδου, σε ανακοίνωση αναφέρει ότι θα υπάρχει η δυνατότητα δωρεάν μετάβασης προς τον χώρο από όλες τις πόλεις όπως και επιστροφής, αξιοποιώντας τα δημόσια λεωφορεία, ενώ μάλιστα δεν θα χρειάζεται κάποιο αντίτιμο. Στην επίσημη ιστοδελίδα του Δήμου Λεμεσού όποιος ενδιαφερόμενος μπορεί αν βρεί σχετικές πληροφορίες για την προκράτηση των συγκεκριμένων λεωφορείων, όπως και για τα καθορισμένα δρομολόγια.

Να σημειωθεί ότι για την είσοδο του κοινού στον χώρο θα χρειάζεται ένα μικρό αντίτιμο. Πιο συγκεκριμένα, για τους ενήλικες η τιμή θα φτάνει στα €5, για νέους θα είναι €3, ενώ για τα παιδιά μέχρι τα 12 έτη θα είναι δωρεάν. Ακόμη, ο Δήμος Λεμεσού θα δίνει την ευκαιρία να δοκιμάσουν οι επισκέπτες κρασί, όπως συνηθίζεται κάθε χρόνο.

Ρυθμιστικά μέτρα

Η Αστυνομία Κύπρου με αφορμή την Γιορτή θα πάρει ρυθμιστικά μέτρα τροχαίας, ούτως ώστε να μην προκύψουν προβλήματα στην διακίνηση οχημάτων και πεζών. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοινώση από την Αστυνομία, θα μονοδρομηθεί προσωρινά η οδός Λόρδου Βύρωνος, από τη συμβολή της με την οδό Αναστάση Σιούκρη μέχρι τη συμβολή της με την οδό 28ης Οκτωβρίου, με επιτρεπόμενη κατεύθυνση βόρεια προς την οδό Αναστάση Σιούκρη. Επίσης θα μονοδρομηθεί προσωρινά η οδός Ολυμπίων, από τη συμβολή της με την οδό 28ης Οκτωβρίου μέχρι τη συμβολή της με την οδό Αναστάση Σιούκρη, με επιτρεπόμενη κατεύθυνση νότια προς την οδό 28ης Οκτωβρίου. Τα πιο πάνω μέτρα θα ισχύουν από το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου μέχρι την Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025 μεταξύ των ωρών 18:00 – 24:00.

Επιμέλεια από Ανδρέα Ξενόπουλο