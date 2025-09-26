Εκτίμηση για τη διαχρονική στήριξη της Ιαπωνίας στις προσπάθειες επίλυσης του κυπριακού προβλήματος εξέφρασε η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου, η οποία δέχθηκε την Παρασκευή σε αποχαιρετιστήρια συνάντηση τον Πρέσβη της Ιαπωνίας Yoshio Yamawaki, λόγω ολοκλήρωσης της θητείας του. Με τη σειρά του ο Πρέσβης επαναβεβαίωσε την στήριξη της χώρας του στις προσπάθειες για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό.

Ανακοίνωση της Βουλής αναφέρει ότι η κ. Δημητρίου εξέφρασε τις θερμές της ευχαριστίες για το αξιόλογο έργο και την καθοριστική συμβολή του κ. Yamawaki στην ενίσχυση των διμερών σχέσεων σε ένα ευρύ φάσμα τομέων κοινού ενδιαφέροντος, όπως η οικονομία, η ναυτιλία και η επιχειρηματικότητα.

Παράλληλα, ευχαρίστησε τον Ιάπωνα Πρέσβη για την εξαιρετική συνεργασία που αναπτύχθηκε μεταξύ της Βουλής και της Πρεσβείας της Ιαπωνίας καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του.

Αναφερόμενη στο Κυπριακό, η κ. Δημητρίου εξέφρασε την εκτίμησή της για την στάση αρχών και τη διαχρονική στήριξη της Ιαπωνίας στις προσπάθειες επίλυσης του κυπριακού προβλήματος στη βάση των σχετικών Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Υπογράμμισε, ταυτόχρονα, ότι η υπάρχουσα κατάσταση πραγμάτων είναι απαράδεκτη και δεν μπορεί να συνιστά λύση, τονίζοντας ότι η τουρκική επιμονή σε λύση δύο κρατών αντιβαίνει το συμφωνημένο πλαίσιο του ΟΗΕ και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή.

Ο Ιάπωνας Πρέσβης επαναβεβαίωσε την στήριξη της χώρας του στις προσπάθειες για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό. Εξέφρασε την εκτίμησή του για την αγαστή συνεργασία με τη Βουλή, σημειώνοντας ότι αποχωρεί από την Κύπρο με τις καλύτερες εντυπώσεις και με την πεποίθηση ότι οι σχέσεις Κύπρου και Ιαπωνίας θα συνεχίσουν να ενισχύονται προς όφελος των δύο λαών.

Κατά τη συνάντηση, υπογραμμίστηκε το υψηλό επίπεδο φιλικών σχέσεων και συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, στη βάση κοινών αρχών και αξιών, όπως η δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου.

Τονίστηκε, παράλληλα, η σημασία της γεωστρατηγικής θέσης των δύο χωρών στις αντίστοιχες περιοχές τους, αλλά και η ώθηση που προσδόθηκε σε επίπεδο διμερούς συνεργασίας, από την εγκαθίδρυση Πρεσβειών σε Λευκωσία και Τόκιο, κατά τα τελευταία χρόνια.

Η Πρόεδρος της Βουλής αναφέρθηκε στις επαφές που είχε κατά τις προηγούμενες επισκέψεις της στην Ιαπωνία, σημειώνοντας ότι υπάρχει ευρύ περιθώριο για περαιτέρω εμβάθυνση του διαλόγου και της συνεργασίας μεταξύ της Βουλής και της Εθνικής Δίαιτας της Ιαπωνίας, μέσω ανταλλαγών στο επίπεδο Προέδρων Κοινοβουλίων και αντίστοιχων Ομάδων Φιλίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ