Φωτιά σε άγρια βλάστηση, ελαιόδεντρα και χαρουπόδεντρα ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης παρά την κοινότητα Πραστείου Αυδήμου και η οποία κατασβέστηκε από πυροσβεστικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με ενημέρωση από τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Αντρέα Κεττή, στις 10:53 χθες, πέντε πυροσβεστικά οχήματα των σταθμών πόλης και υπαίθρου Λεμεσού ανταποκρίθηκαν για την κατάσβεση φωτιάς σε πέντε δεκάρια από άγρια βλάστηση, ελαιόδεντρα και χαρουπόδεντρα σε δύσβατη περιφραγμένη περιοχή πλησίον των ντεπόζιτων υδατοπρομήθειας της κοινότητας Πραστειού Αυδήμου.

Εργάστηκαν, επίσης, δύο πυροσβεστικά οχήματα των Βρετανικών Βάσεων, μία Κινητή Μονάδα Πυρόσβεσης του κοινοτικού Συμβουλίου Αυδήμου και πέντε εναέρια πυροσβεστικά μέσα.

Η πυρκαγιά, που βρισκόταν εντός δύσβατης και περιφραγμένης περιοχής, όπου έπνεαν σφοδροί άνεμοι, έκαψε πέντε δεκάρια από αγρία βλάστηση ελαιόδεντρα και χαρουπόδεντρα.

Δυνάμεις πυρόσβεσης παρέμειναν σε επιφυλακή κατά τη διάρκεια της νύχτας, για αποτροπή αναζωπυρώσεων, συμπληρώνει ο κ. Κεττής.

Πηγή: ΚΥΠΕ