Τους ισχυρούς δεσμούς Ελλάδας–Κύπρου στην παιδεία και τον πολιτισμό ανέδειξε η τελετή αναγόρευσης της Υπουργού Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Αθηνάς Μιχαηλίδου, σε Επίτιμη Διδάκτορα του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας, Πανεπιστήμιο Πατρών, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου, αναφέρει ανακοίνωση του πανεπιστημίου.

Η εκδήλωση, προστίθεται, πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Τελετών «Οδυσσέας Ελύτης», με την παρουσία μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, εκπροσώπων της Εκκλησίας και σημαντικών προσώπων από την Ελλάδα και την Κύπρο.

Στον χαιρετισμό του, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, Καθηγητής Χρήστος Μπούρας, ανέφερε ότι η Υπουργός «συνέδεσε την εκπαιδευτική πράξη με την πολιτική ευθύνη», ενώ επιπλέον, τόνισε τη στενή συνεργασία του Πανεπιστημίου Πατρών με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου.

Συμπληρώνεται ότι χαιρετισμούς απηύθυναν επίσης, εκ μέρους της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, ο Πρόεδρος του Τμήματος Φιλοσοφίας Καθηγητής, Παύλος Κόντος, και ο Πρόεδρος του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας, Καθηγητής Γεώργιος Νικολάου, οι οποίοι χαρακτήρισαν την αναγόρευση ως σημαντικό βήμα στην ενίσχυση των ακαδημαϊκών δεσμών Ελλάδας και Κύπρου.

Ιδιαίτερα συγκινητική χαρακτηρίζεται η παρουσίαση του έργου της κ. Μιχαηλίδου από τον Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας Άγγελο Καβασακάλη, ο οποίος ανέδειξε τη συμβολή της στην ακαδημαϊκή κοινότητα και την πολιτική, με έμφαση στην προσφορά της για μια πιο δίκαιη και συμπεριληπτική εκπαίδευση.

Προστίθεται ότι στην ομιλία της, η Υπουργός ανέφερε ότι η τιμητική διάκριση αφορά όχι μόνο το πρόσωπό της, αλλά και την Κύπρο, επισημαίνοντας πως η παιδεία είναι το «οξυγόνο του έθνους» και το θεμέλιο της δημοκρατίας.

Στην τελετή παραβρέθηκαν, μεταξύ άλλων οι Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστημίου Πατρών, μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, μέλη της Συγκλήτου, ο Εκτελεστικός Διευθυντής, διοικητικά στελέχη του Ιδρύματος και μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, ο Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος, ο Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής Ησαΐας, ο Μορφωτικός Ακόλουθος της Πρεσβείας της Κύπρου στην Αθήνα, Λουκάς Ξενοφώντος, και ο Πρόεδρος της Ένωσης Κυπρίων Νομού Αχαΐας, Ευάγγελος Πολυβίου, καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ