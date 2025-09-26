Πρώην Διευθυντές του Τμήματος Δασών με επιστολή τους προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τον καλούν να επανεξετάσει την απόφαση που έλαβε το Υπουργικό για μεταφορά της δασοπυρόσβεσης από το Τμήμα Δασών στο Υπουργείο Εσωτερικών.

"Αυτή η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου η οποία διασπά το Τμήμα Δασών και κατατεμαχίζει την ολιστική διαχείριση των δασών μας είναι παράτυπη και παράνομη. Η επιχειρούμενη μεταρρύθμιση είναι αντίθετη με τις πρόνοιες της νέας δασικής νομοθεσίας και το πνεύμα της νέας δασικής πολιτικής οι οποίες ολοκληρώθηκαν κατόπιν μακρών διαβουλεύσεων που κράτησαν 3 με 4 χρόνια, η μεν δασική νομοθεσία με τη ψήφιση από τη Βουλή του περί Δασών Νόμου του 2012 και η δε δασική πολιτική με την έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο το 2013", αναφέρουν.

Στην επιστολή αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι η προστασία των δασών από τις πυρκαγιές, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ολιστικής διαχείρισης των δασών "και τυχόν μεταφορά της πυροπροστασίας και του προσωπικού του Τμήματος θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στην ολιστική διαχείριση των κρατικών δασών".

Αναφέρεται ότι η μεγάλη πλειοψηφία των Δασοπυροσβεστών είναι μόνιμο εργατικό προσωπικό του Τμήματος, οι οποίοι το καλοκαίρι συγκροτούν το Σώμα Δασοπυροσβεστών, ενώ τη χειμερινή περίοδο ασχολούνται με τις άλλες εργασίες του Τμήματος, όπως αναδασώσεις, αραιώσεις, δασική διαχείριση και άρα δεν μπορεί να αποσπαστούν, γιατί δεν υπάρχει κανένας που να απασχολείται αποκλειστικά και μόνο με το θέμα της πυροπροστασίας.

"Τυχόν μετακίνηση μέρους του προσωπικού του Τμήματος σε άλλην υπηρεσία θα δημιουργήσει τεράστια και ανεπίλυτα προβλήματα στο Τμήμα. Με την απόφαση σας γκρεμίζεται ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των δασικών πυρκαγιών το οποίο με τις πρόνοιες της δασικής νομοθεσίας καλύπτει το 60% της έκτασης της Κύπρου", αναφέρεται στην επιστολή.

Προστίθεται ότι το Σύστημα διαχείρισης των δασικών πυρκαγιών που υπάρχει στο Τμήμα, "θεωρείται ένα από τα πιο αποτελεσματικά όχι μόνο στις χώρες τις Μέσης Ανατολής αλλά και ανάμεσα στις Μεσογειακές Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης".

Οι πρώην Δ/ντες διερωτώνται προς τι η μεταρρύθμιση που πάει να γίνει και γιατί να κάνουμε μεταρρύθμιση "για να καταστρέψουμε ένα καθόλα αποτελεσματικό Σύστημα για χάρη της μεταρρύθμισης".

Εξηγούν ότι ο Συντονιστής θα πρέπει να είναι, μεταξύ άλλων, καλός γνώστης του δάσους και των υποδομών που υπάρχουν καθώς και των συνθηκών που επικρατούν σε κάθε δασική περιοχή όπως, το είδος της βλάστησης, την πυκνότητα και την σύνθεση της βλάστησης, τους υφιστάμενους δρόμους πρόσβασης, τα σημεία υδροληψίας, το ανάγλυφο της περιοχής, τα υπάρχοντα διάκενα καθώς και την προσβασιμότητα των αντιπυρικών λωρίδων.

Στην επιστολή οι υπογράφοντες καλούν τον ΠτΔ να επανεξετάσει το όλο θέμα "γιατί τυχόν κατάργηση του υπάρχοντος Συστήματος, το οποίο επαναλαμβάνουμε, κτίστηκε με βάση την μακρόχρονη πείρα και εμπειρογνωμοσύνη μόνο κακά μπορεί να επιφέρει στο μέλλον".

Την επιστολή υπογράφουν οι Λουκής Παιονίδης, Λεόντιος Λεοντιάδης, Άριστος Ιωάννου, Αλέκος Χριστοδούλου, Δημήτρης Χριστοφίδης, Τάκης Τσιντίδης και Χαράλαμπος Αλεξάνδρου.

Κοινοποιείται στην Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, στους Υπουργούς Εσωτερικών, Δικαιοσύνης και Γεωργίας, στον Δ/ντη του Τμήματος Δασών και στα κοινοβουλευτικά κόμματα.



