Χαμός το πρωί στο στούντιο του ΣΙΓΜΑ όπου καλεσμένος ήταν ο Ζαχαρίας Κουλίας. Αφορμή στάθηκε σχόλιο του βουλευτή για ραδιενέργεια από τα ακτινοδιαγνωστικά κέντρα. Τότε ήταν που παρενέβη ο Γιώργος Κουττούκης Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Διαγνωστικών Κέντρων.

«Ο κ.Κουλίας λέει πράγματα που δεν ισχύουν. Αντιλαμβάνομαι ότι έχει εκλογές αλλά ο καθένας δεν μπορεί να βγαίνει να λέει ότι θέλει. Μίλησε για ραδιενέργεια που δεν έχει καμία σχέση με τα ακτινοδιαγνωστικά, ακτινοβολία εκπέμπουν. Είναι ο μοναδικός κλάδος που έχει ποιοτικά κριτήρια που γίνονται σέρβις, εξετάσεις και αναλύσεις. Είναι ο μοναδικός κλάδος του ΓεΣΥ που ούτε προβλήματα έχει, ούτε λίστες αναμονής», είπε εισαγωγικά.

Απευθυνόμενος στον βουλευτή ο κ.Κουττούκης του είπε πως δεν μπορεί να βγαίνει και να φοβίζει τον κόσμο για ραδιενέργειες. «Γλιτώνουμε καρκίνους, τόσα πράγματα και βγαίνετε και μιλάτε για Τσέρνομπυλ και ότι γέμωσε ο τόπος.. Εγέμωσε ο τόπος, μπράβο μας, δεν έχει λίστες αναμονής, δεν έχει προβλήματα και προσέχουμε τον κόσμο».

Λαμβάνοντας τον λόγο ο κ.Κουλίας του είπε, «είσαι μεγάλος κύριος και είσαι και γιατρός και κόφκει και ο νους σου.. θέλω να μου εξηγήσεις γιατί γέμωσε ο τόπος ακτινοδιαγνωστικά. Όχι μπράβο σου, εν που το λανθασμένο σύστημα που έχουμε και τα δισεκατομμύρια. Για τα ακτινοδιαγνωστικά λέω ότι λαμβάνετε χαμηλή αντιμισθία.. έχετε πρόβλημα σε τούτο».

Τα αίματα άναψαν όταν ο κ.Κουλίας ρώτησε τον Πρόεδρο των ακτινοδιαγνωστικών τι δουλειά έχει ως οικονομολόγος στα ακτινοδιαγνωστικά. Ο κ.Κουττούκης ρώτησε πίσω τον βουλευτή τι δουλειά έχει αυτός ως δικηγόρος να ασχολείται με τα ακτινοδιαγνωστικά.

«Κύριε Κουλία τζιαι γω αμαν έχω λάθος εν σιωπώ όπως μουρμουράς εσύ τωρά», του είπε σε κάποιο σημείο.

Ο κ.Κουλίας προσβάλλει την δουλειά μας και φοβίζει τον κόσμο. «Εσύ ως οικονομολόγος τι δουλειά έχεις στην ακτινοδιαγνωστική;», διερωτήθηκε ο κ.Κουλίας. «Μα εν τζιαι είμαστε κομμουνιστικό καθεστώς, είμαστε φιλελεύθερο καθεστώς».

«Η ιατρική δεν είναι επιχείρηση… εκάμαν το επιχείρηση τα κοπέλια», είπε ο κ.Κουλίας.

