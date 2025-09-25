Με τα μέτρα που λαμβάνονται προσβλέπουμε ότι σύντομα η εντός των τειχών Λευκωσία θα ανακτήσει την αίγλη που της αξίζει, δήλωσε την Πέμπτη ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Μάριος Χαρτσιώτης.

Είπε πως εδώ και 9 μήνες, ανέφερε, έχουν διενεργηθεί 17 συντονισμένες επιχειρήσεις με αποτέλεσμα 133 συλλήψεις για παράνομη εργοδότηση και παραμονή στη Δημοκρατία, αλλά και σωρεία άλλων αδικημάτων που άπτονται αρμοδιοτήτων άλλων κρατικών υπηρεσιών.

Ανακοίνωση από το Υπουργείο αναφέρει ότι σε δημοσιογραφική διάσκεψη στον Αστυνομικό Υποσταθμό Λήδρας, στην παρουσία του Υφυπουργού Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας, Νικόλα Ιωαννίδη, καθώς και του Υπαρχηγού Αστυνομίας, Πανίκου Σταύρου, και του Αντιδημάρχου Λευκωσίας, Χρύσανθου Φάκα, ο Υπουργός αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία του Υπουργείου, σε συνεργασία με άλλους κρατικούς φορείς, για σαρωτικούς ελέγχους για πάταξη της ανομίας, ιδιαίτερα στο ιστορικό κέντρο της πρωτεύουσας.

Ιδιαίτερα και ενόψει της καθόδου πανεπιστημίων στην εντός των τειχών Λευκωσία, είναι επιβεβλημένη η περαιτέρω ενδυνάμωση του αισθήματος ασφάλειας στους κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής, είπε.

Ο Υπουργός εξήγγειλε δύο πρόσθετα μέτρα για επιπλέον βελτίωση του αισθήματος ασφάλειας στην περιοχή. Συγκεκριμένα ένστολα και ένοπλα πεζά περίπολα της ΜΜΑΔ περιπολούν στην περιοχή, ενώ παράλληλα, μοτοσικλετιστές της Ομάδας Ζ θα σταθμεύουν στην Πλατεία Ελευθερίας προς ενίσχυση της αστυνόμευσης της περιοχής.

Στην ομιλία του στηνδημοσιογραφική διάσκεψη, ο Υπουργός είπε ότι "στη συγκεκριμένη περιοχή πριν 9 περίπου μήνες ξεκινήσαμε με πρωτοβουλία του ΥΔΔΤ και σε συνεργασία με άλλους κρατικούς φορείς αλλά και την τοπική αυτοδιοίκηση, τις εκστρατείες για άρση της κάθε φύσεως παρανομίας".

"Η παλιά Λευκωσία ήταν και είναι η καρδιά της πρωτεύουσας με πλούσιο ιστορικό παρελθόν, παρόν και μέλλον. Τα τελευταία χρόνια, δυστυχώς, παρουσίαζε έντονο το χαρακτηριστικό της ανομίας, με αποτέλεσμα να τραυματίζεται σοβαρά ο χαρακτήρας της περιοχής σε όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένης της επιχειρηματικότητας και της ασφαλούς διαβίωσης", ανέφερε.

Σημείωσε πως την ίδια ώρα, έπειτα από πρόσφατες αποφάσεις της Κυβέρνησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης, η συγκεκριμένη περιοχή εξελίσσεται σε πνευματικό, πολιτιστικό και καλλιτεχνικό κέντρο, αφού μεταξύ άλλων σε παλιά παραδοσιακά κτίρια της περιοχής θα στεγαστούν κορυφαία πανεπιστημιακά ιδρύματα και σχολές.

Τα πιο πάνω, ανέφερε, επιβάλλουν την ενδυνάμωση του αισθήματος των πολιτών είτε αυτοί είναι κάτοικοι, είτε επισκέπτες, είτε επιχειρηματίες, είτε εργαζόμενοι.

Οι όλες επιχειρήσεις έγιναν με τη συνεργασία του Υφυπουργείου Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας, της Αστυνομίας, του Δήμου Λευκωσίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του Υπουργείου Εργασίας και των Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Εφόρου Φορολογίας, του ΕΟΑ Λευκωσίας και της Επαρχιακής Διοίκησης Λευκωσίας, σημείωσε.

Ειδικότερα, ανέφερε, τους τελευταίους 9 περίπου μήνες, διεξήχθησαν 17 συντονισμένες επιχειρήσεις κατά τις οποίες έχουν ελεγχθεί από την Αστυνομία συνολικά 310 υποστατικά, περισσότερα από 670 πρόσωπα και έχουν διεξαχθεί πέραν των 170 τροχονομικών ελέγχων.

Από τους ελέγχους αυτούς έχουν προκύψει συνολικά 133 συλλήψεις για αδικήματα όπως παράνομη εργοδότηση και παράνομη παραμονή στο έδαφος της Δημοκρατίας, και έχουν γίνει καταγγελίες για τροχαίες παραβάσεις και καταγγελίες για παράνομη πώληση οινοπνευματωδών ποτών.

Ο Υπουργός ανέφερε πως στα πλαίσια των ελέγχων έχουν εντοπιστεί από τον ΕΟΑ και την Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας σωρεία παραβάσεων όπως παράνομες προσθήκες, τροποποιήσεις και επεκτάσεις κτηρίων και άλλα, για τα οποία λήφθηκαν σχετικά μέτρα.

Επιπρόσθετα, ο κ. Χαρτσιώτης είπε ότι οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του Δήμου Λευκωσίας εντόπισαν σωρεία υγειονομικών ελλείψεων και παραβάσεων όπως υπερπληθυσμό, ακαταστασίες, ακαθαρσίες, ακατάλληλες συνθήκες διαβίωσης, και, μεταξύ άλλων, λήφθηκαν δικαστικά μέτρα και επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα.

Τα μέλη του Τμήματος Φορολογίας, συνέχισε, εντόπισαν σε αριθμό επιχειρήσεων παραβάσεις που εμπίπτουν στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, όπως για παράδειγμα μη αποδοχή πληρωμών μέσω πιστωτικής κάρτας και μη εγγραφή στο Μητρώο Φ.Π.Α., ενώ παράλληλα προέβησαν σε λήψη στοιχείων ενοίκων και ιδιοκτητών για περαιτέρω σχετικό έλεγχο.

Εξάλλου, τo Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας και η Υπηρεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων εντόπισαν παραβάσεις στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους όπως αδήλωτη εργασία, παράβαση κατώτατου μισθού, εργοδοτήσεις χωρίς συμβόλαιο και άλλα, για τα οποία λήφθηκαν σχετικά μέτρα. Ακόμη, η Πυροσβεστική Υπηρεσία διεξήγαγε ελέγχους πυρασφάλειας και εκπόνησε σχετικές εκθέσεις με τα ευρήματα και τις παρατηρήσεις της, τα οποία αποστάλθηκαν στις αρμόδιες υπηρεσίες για τις δικές τους ενέργειες.

"Πέραν των πιο πάνω απτών αποτελεσμάτων είναι αυτονόητος και ο προληπτικός αλλά και αποτρεπτικός χαρακτήρας των πιο πάνω οργανωμένων επιχειρήσεων που θα συνεχιστούν", είπε ο Υπουργός.

Ευχαρίστησε όλους τους φορείς που λαμβάνουν μέρος στις επιχειρήσεις, και ειδικότερα τον Υφυπουργό Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας και τνο Δήμαρχο Λευκωσίας για την όλη συνεργασία.

Ο κ. Χαρτσιώτης ανακοίνωσε επίσης δύο πρόσθετα μέτρα προς περαιτέρω βελτίωση του αισθήματος ασφάλειας στη περιοχή. Συγκεκριμένα, ανέφερε πως ένστολα και ένοπλα πεζά περίπολα της ΜΜΑΔ περιπολούν ήδη με εμφανή παρουσία στη συγκεκριμένη περιοχή, κάτι το οποίο θα συνεχιστεί μέχρι νεοτέρας, και μοτοσικλετιστές της Ομάδας Ζ θα σταθμεύουν στην Πλατεία Ελευθερίας, προς ενίσχυση της αστυνόμευσης της ευρύτερης περιοχής με γρήγορη και άμεση παρέμβαση όπου ήθελε χρειαστεί.

"Με τα πιο πάνω πρόσθετα μέτρα και πέραν των όσων έχουν εξαγγελθεί και υλοποιηθεί από τις αρχές του έτους, προσβλέπουμε ότι σύντομα η εντός των τειχών Λευκωσία θα ανακτήσει την αίγλη που της αξίζει και θα είναι περιοχή ειρηνικής συνύπαρξης κατοίκων, επαγγελματιών, φοιτητών, επισκεπτών και εργαζομένων", κατέληξε ο Υπουργός.

