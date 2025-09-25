Για τα νέα μέτρα αστυνόμευσης μίλησε την Τετάρτη ο υπουργός Δικαιοσύνης, Μάριος Χαρτσιώτης, με στόχο την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας στην Παλιά Λευκωσία.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο κ. Χαρτσιώτης εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς την Αστυνομία Κύπρου και όλους τους φορείς που συμμετέχουν στις στοχευμένες επιχειρήσεις, τονίζοντας πως η συνεργασία μεταξύ κρατικών υπηρεσιών και τοπικής αυτοδιοίκησης αποφέρει ήδη θετικά αποτελέσματα.

Ο υπουργός ανακοίνωσε δύο νέα μέτρα που, όπως είπε, θα αναβαθμίσουν το επίπεδο φύλαξης εντός των τειχών της πρωτεύουσας:





Πεζές ένοπλες περιπολίες της ΜΑΘ, με εμφανή παρουσία στην περιοχή Ερμού, που θα συνεχιστούν μέχρι νεωτέρας.

Μοτοσυκλετιστές της ομάδας ΖΗΤΑ θα σταθμεύουν στην Πλατεία Ελευθερίας, με αποστολή την άμεση επέμβαση όπου χρειαστεί.



«Στόχος μας είναι η Παλιά Λευκωσία να αποκτήσει ξανά την αίγλη και τη θέση που της αξίζει, με ειρηνική συνύπαρξη κατοίκων, επαγγελματιών, φοιτητών, εργαζομένων και επισκεπτών», δήλωσε ο κ. Χαρτσιώτης. Υπογράμμισε ωστόσο ότι τα μέτρα δεν πρέπει να εκληφθούν ως «χαρακτηριστικά αστυνομικού κράτους», αλλά ως ισορροπημένη προσέγγιση που συνδυάζει την ορατή παρουσία της αστυνομίας με την ανάγκη καθημερινής ασφάλειας.



Ο υπουργός κατέληξε σημειώνοντας ότι η εντός των τειχών πόλη, με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα και τη ζωντανή κοινωνική και οικονομική δραστηριότητα, οφείλει να βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο επαγρύπνησης και προστασίας, ώστε να αποτελέσει ξανά πόλο έλξης και ανάπτυξης.



