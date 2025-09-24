Αυξημένη αστυνόμευση με περίπολα της ΜΜΑΔ και μοτοσικλετιστές της ομάδας «Ζ», παρατηρούνται τις τελευταίες μέρες στην παλιά Λευκωσία.

Ο Αντιδήμαρχος Λευκωσίας, Χρύσανθος Φάκας, δήλωσε στην εκπομπή Μεσημέρι και Κάτι ότι πρόκειται για μια «κλιμακούμενη, συντονισμένη προσπάθεια εδώ και πολλούς μήνες, σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, τον Δήμο και άλλες αρμόδιες υπηρεσίες». Όπως ανέφερε, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί εκστρατείες ελέγχου υποστατικών, αντιμετώπισης φαινομένων υπερπληθυσμού και παράτυπης διαμονής μεταναστών, ενώ δίνεται έμφαση και στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στην περιοχή.

«Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα κλίμα ασφάλειας στην εντός των τειχών πόλη, ώστε να ενισχύσουμε την επιστροφή των Λευκωσιανών στα υποστατικά τους και να προσελκύσουμε νέες δραστηριότητες», σημείωσε ο Αντιδήμαρχος, υπογραμμίζοντας ότι οι προσπάθειες για ανάπλαση της παλιάς Λευκωσίας συνδέονται άμεσα με τη λειτουργία πανεπιστημιακών σχολών και την εγκατάσταση φοιτητών.

Ήδη το Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει προχωρήσει σε προσωρινές εγκαταστάσεις με τη στήριξη του Δήμου, ενώ αναμένονται εξελίξεις και για τη Σχολή της Φανερωμένης του Πανεπιστημίου Κύπρου. «Θέλουμε κατ’ επίγον να λειτουργήσει και το Πανεπιστήμιο Κύπρου στην περιοχή, παρά τα επιπλέον κόστη που εντοπίστηκαν, γιατί αυτό θα δώσει νέα ζωή στην ιστορική πόλη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η κυβέρνηση και ο Δήμος τονίζουν ότι τα αυξημένα μέτρα αστυνόμευσης δεν θα πρέπει να προκαλούν ανησυχία στους πολίτες, αλλά να θεωρούνται μέρος μιας στρατηγικής για πρόληψη εγκληματικότητας, καλύτερη διαχείριση της καθημερινότητας και αναβάθμιση του κέντρου της πρωτεύουσας.