Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αστυνομίας Κύπρου, Λευτέρης Κυριάκου, μιλώντας για την ανάγκη ενίσχυσης του εξοπλισμού της Αστυνομίας, αναφέρθηκε ιδιαίτερα στη χρήση taser ως μέσου αντιμετώπισης βίαιων περιστατικών και χούλιγκαν.

Όπως σημείωσε, «είχαμε μια συνάντηση τέλη Ιουλίου με τον Αρχηγό, όπου συζητήσαμε διάφορα θέματα και μεταξύ αυτών δώσαμε στην ηγεσία μια μελέτη που ετοιμάσαμε σε σχέση με τον εξοπλισμό που πρέπει να έχουν οι αντιοχλαοικές δυνάμεις αλλά και τα μέλη της Αστυνομίας, για την αντιμετώπιση βίαιων περιστατικών και ταραχών. Βλέπουμε ότι πολλές φορές οι αστυνομικοί κατηγορούνται ότι δεν είναι αποτελεσματικοί, ενώ στην πραγματικότητα κινδυνεύουν να δεχθούν μολότοφ, ρουκέτες ή φωτοβολίδες χωρίς να έχουν τα ανάλογα μέσα για να απαντήσουν».

Ο κ. Κυριάκου ανέφερε ότι «έγινε μελέτη για το πώς χρησιμοποιούνται τα taser σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και σε αναπτυγμένες χώρες, και παραδώσαμε τα στοιχεία αυτά στην ηγεσία. Εισηγηθήκαμε τον διορισμό επιτροπής από έμπειρα στελέχη της ΜΑΑΔ και άλλους συναδέλφους, ώστε να αξιολογηθούν τα δεδομένα και να εξοπλιστούν οι αστυνομικοί».

Διαβάστε επίσης: Απεβίωσε ο 67χρονος που τραυματίστηκε από άλογο στον Ιππόδρομο

Υπογράμμισε πως το ζήτημα είναι διπλό αφού «από τη μία είναι η αποτελεσματικότητα και από την άλλη η ασφάλεια των αστυνομικών που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και κινδυνεύουν από κάθε χούλιγκαν ή ταραξία να μην επιστρέψουν σπίτι τους».

Παράλληλα, σημείωσε ότι «στην Ευρώπη και σε χώρες όπως οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο, τα taser είναι δεδομένο μέρος του εξοπλισμού ενός αστυνομικού από το 2003. Χρησιμοποιούνται επίσης σε Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Ισραήλ. Πρόκειται για μη φονικά όπλα που μπορούν να αποτρέψουν βίαιες καταστάσεις ή ακόμα και μόνο η παρουσία τους να λειτουργήσει αποτρεπτικά». Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι «θα πρέπει να γίνεται εκπαίδευση και χρήση μόνο από ειδικά εκπαιδευμένους αστυνομικούς, με αυστηρά πρωτόκολλα, ώστε να μην υπάρχει κατάχρηση. Μετά από κάθε χρήση, το άτομο θα πρέπει να υποβάλλεται σε ιατρικές εξετάσεις».

Αναφερόμενος στην ιστορικότητα του ζητήματος, επισήμανε πως «παλαιότερα είχε γίνει δοκιμαστική εισαγωγή μικρού αριθμού taser, αλλά το σχετικό νομοσχέδιο δεν προωθήθηκε ποτέ και έτσι δεν χρησιμοποιήθηκαν». Τόνισε πως «πλέον, με την αυξημένη παραβατικότητα, είναι επιτακτική η ανάγκη οι αστυνομικοί να εξοπλιστούν με σύγχρονα μέσα, ώστε να είναι πιο αποτελεσματικοί και να αποφεύγονται σοβαροί τραυματισμοί, σε αντίθεση με την αναλογική βία που μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερες βλάβες».

Διαβάστε επίσης: Ισχυρά μποφόρ στο «μενού» του καιρού σήμερα – Αναλυτικά η πρόγνωση

Ο πρόεδρος του ΣΑΚ αναφέρθηκε και σε μια θετική εξέλιξη, την κατοχύρωση του δικαιώματος «εκλέγειν και εκλέγεσθαι» για αστυνομικούς και πυροσβέστες. Όπως εξήγησε, «μετά από απόφαση του διοικητικού δικαστηρίου κρίθηκε αντισυνταγματική η απαγόρευση συμμετοχής τους στις εκλογές. Στηρίζουμε αυτή την αλλαγή, με την προϋπόθεση ότι το μέλος θα αποχωρεί προσωρινά πριν τις εκλογές και, αν εκλεγεί, θα πρέπει να παραιτηθεί από την Αστυνομία».

Τέλος, ο κ. Κυριάκου χαιρέτισε την πρόταση νόμου που κατέθεσε ο βουλευτής Νίκος Γεωργίου στην Επιτροπή Νομικών για αυστηροποίηση των ποινών σε επιθέσεις εναντίον αστυνομικών και δημόσιων λειτουργών. «Είναι κάτι που ζητούσαμε εδώ και καιρό, ώστε να αποτελέσει αποτρεπτικό παράγοντα, καθώς το φαινόμενο έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Αναμένουμε ότι όλοι οι βουλευτές θα το δουν θετικά και θα προχωρήσουν στην ψήφιση της νομοθεσίας», υπογράμμισε.

Ολοκληρώνοντας, τόνισε ότι ο Σύνδεσμος βρίσκεται σε «ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με την ηγεσία αλλά και τον πολιτικό προϊστάμενο, οι οποίοι αντιμετωπίζουν θετικά τα περισσότερα από τα αιτήματά μας».