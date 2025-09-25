Νέο θανατηφόρο εργατικό ατύχημα σημειώθηκε χθες στον Ιππόδρομο Αγίου Δομετίου στη Λευκωσία με θύμα 67χρονο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία, χθες το απόγευμα, λίγο μετά τις 15:30, άλογο, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ξέφυγε από την επιτήρηση ιπποκόμου, πριν από την έναρξη της πρώτης ιπποδρομίας και κατά την πορεία του κτύπησε τον 67χρονο.

Ο 67χρονος μεταφέρθηκε αρχικά σε ιδιωτικό νοσοκομείο και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου υπέκυψε τελικά στα τραύματά του, λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Τις συνθήκες του ατυχήματος διερευνά ο Αστυνομικός Σταθμός Αγίου Δομετίου.

Διαβάστε επίσης: Ατύχημα με άλογο στον Ιππόδρομο - Στο νοσοκομείο ένα πρόσωπο