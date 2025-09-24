Επέστρεψε στους δρόμους της Λεμεσού ο «5ευρως», μετά τη σύλληψη του την Τρίτη (16/9).

Σύμφωνα με καταγγελία αναγνώστη του SigmaLive, ο «5ευρως», εθεάθη σε περιοχή της Λεμεσού να κάνει bullying σε τουρίστα, όπου παραλίγο να του πιάσει το πορτοφόλι και να φύγει.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την αστυνομία ο 51χρονος είχε συλληφθεί και οδηγήθηκε για υποχρεωτική νοσηλεία.

Ο 51χρονος μετά το δημοσίευμα του SigmaLive είχε εντοπιστεί σε κεντρική λεωφόρο της πόλης όπου συνελήφθη και οδηγήθηκε σε ψυχίατρο, ο οποίος είχε κρίνει ότι έχριζε νοσηλείας. Εντούτοις, από τις πρώτες κιόλας ημέρες υπήρχαν αναφορές ότι είχε βγει ξανά στους δρόμους της Λεμεσού.

Υπενθυμίζεται ότι οδηγοί και πεζοί στη Λεμεσό κατήγγειλαν στην ιστοσελίδα μας την παρουσία του συγκεκριμένου προσώπου που ζητά επίμονα «5 ευρώ» σε φανάρια και κεντρικούς δρόμους, εμφανίζοντας κατά διαστήματα επιθετική συμπεριφορά.

