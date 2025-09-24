Τη συνέχιση του αντισταθμιστικού μέτρου οικονομικής ενίσχυσης ιδιοκτητών γης στην περιοχή του Ακάμα για δεύτερη χρονιά ανακοίνωσε το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Το Μέτρο 1, που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το 2024, ως αντιστάθμισμα για το Τοπικό Σχέδιο Ακάμα, με στόχο την προστασία φυσικού περιβάλλοντος και την προώθηση βιώσιμης ανάπτυξης, τίθεται σε εφαρμογή ξανά, με το Υπουργείο να ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων από την 1η Οκτωβρίου έως την 31η Οκτωβρίου 2025.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, για το 2025, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα συνεχιστεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.support-akamas.com και αφορά τόσο φυσικά όσο και νομικά πρόσωπα (εταιρείες) που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν.

Η ετήσια επιδότηση μπορεί να φτάσει έως και τις €6.600 ετησίως ανά δικαιούχο, με συνολικό προϋπολογισμό €25 εκατομμυρίων για την περίοδο 2024 - 2028. Μετά το πέρας της πενταετίας, το μέτρο θα επανεξεταστεί, λαμβάνοντας υπόψη την απόδοση και τα οφέλη που προκύπτουν από τα επιπρόσθετα κοινωνικοοικονομικά μέτρα που έχουν ήδη δρομολογηθεί για την περαιτέρω ενίσχυση της περιοχής, προστίθεται.

«Το Μέτρο 1 προβλέπει ετήσια οικονομική στήριξη των ιδιοκτητών γης μέσω εκταρικής επιδότησης ως αντισταθμιστικό μέτρο του Τοπικού Σχεδίου Ακάμα. Στόχος είναι να επιβραβεύσει τους ιδιοκτήτες που διατηρούν τα τεμάχιά τους σε φυσική κατάσταση, συμβάλλοντας στη διαφύλαξη του τοπίου και στην προστασία της μοναδικής βιοποικιλότητας της περιοχής, εξασφαλίζοντας ένα βιώσιμο και περιβαλλοντικά ισορροπημένο μέλλον για τον Ακάμα» αναφέρεται.

Σύμφωνα με το Υπουργείο, το μέτρο απευθύνεται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που κατέχουν τεμάχια ιδιωτικής γης εντός των ορίων του Τοπικού Σχεδίου Ακάμα, με εκτάσεις που εμπίπτουν σε πολεοδομικές ζώνες προστασίας, καθώς και σε γεωργικές και κτηνοτροφικές ζώνες, οι οποίες συνολικά ανέρχονται γύρω στα 93.460 δεκάρια.

Οι ιδιοκτήτες που θα ενταχθούν στο Μέτρο 1 πρέπει να πληρούν προϋποθέσεις επιλεξιμότητας, και να τηρούν τις υποχρεώσεις που αφορούν σε διατήρηση της περιουσίας τους στην υφιστάμενη φυσική της κατάσταση.

Συγκεκριμένα, εάν η ιδιοκτησία παρουσιάζει ήδη γεωργική δραστηριότητα, αυτή μπορεί να συνεχιστεί κανονικά. Εάν το τεμάχιο βρίσκεται σε αδράνεια, πρέπει να διατηρηθεί η φυσική του βλάστηση, χωρίς επεμβάσεις που θα διαταράξουν το τοπίο, προάγοντας την προστασία των οικοτόπων, των ειδών και των οικοσυστημικών υπηρεσιών.

Σημειώνεται ότι τεμάχια με γεωργική δραστηριότητα θα δύναται να συνεχίσουν να συμμετέχουν στα εκταρικά σχέδια του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) και να επιδοτούνται από το Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027. Ως εκ τούτου, οι υφιστάμενοι χρήστες δεν θα χρειαστεί να αλλάξουν τις καλλιεργητικές τους πρακτικές.

Οι ιδιοκτήτες δεν επιτρέπεται να περιφράξουν το τεμάχιο ή να παρέμβουν με οποιονδήποτε τρόπο που θα αλλοιώσει τη φυσική του κατάσταση. Τεμάχια με παράνομες αναπτύξεις ή δραστηριότητες εξαιρούνται από την επιδότηση, διασφαλίζοντας ότι η ενίσχυση απευθύνεται μόνο σε τεμάχια που συμβάλλουν ουσιαστικά στην προστασία του τοπίου και της βιοποικιλότητας.

Το Υπουργείο αναφέρει ότι η αίτηση για παραχώρηση της οικονομικής ενίσχυσης θα πρέπει να υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη γης στη διαδικτυακή διεύθυνση www.support-akamas.com. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμπλήρωση της αίτησης είναι η κατοχή ταυτοποιημένου λογαριασμού CYlogin (πρώην Αριάδνη).

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την υποβολή αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης 22408952 ή μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]