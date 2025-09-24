Εικόνες ντροπής αντικρίζει κανείς σε παραλίες που μέχρι πριν 1 μήνα έσφυζαν από ζωή.

Με το φευγιό του Αυγούστου η κίνηση στις παραλίες γίνεται πιο αραιή και μάλλον δίδεται και η ευκαιρία σε ασυνείδητους να μετατρέψουν τις ακροθαλασσιές σε σκουπιδότοπους.

Τρανταχτή απόδειξη είναι οι φωτογραφίες που απέστειλε αναγνώστρια στο SigmaLive, οι οποίες λήφθηκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο λίγο μετά την παραλία Γλυκύ Νερό και πριν τη νεκρή ζώνη, στο Παραλίμνι, καθώς επίσης και στις θαλασσινές σπηλιές στην Αγία Νάπα.

