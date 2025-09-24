Σε βαρύ πένθος, βυθίστηκε η οικογένεια της Αστυνομίας Κύπρου, μετά τον χαμό του Λοχία 1755 Λουκά Μούσουλλου, ο οποίος απεβίωσε στις 23/09/2025.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, ο Λουκάς Μούσουλλος, εντάχθηκε στις τάξεις της Αστυνομίας τον Οκτώβριο του 1996 και υπηρέτησε με ευσυνειδησία και αφοσίωση στο καθήκον, με υπηρεσία στην Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Αρχηγείου, σε Αστυνομικούς Σταθμούς της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρνακας, στην Τροχαία Λάρνακας και την Κοινοτική Αστυνόμευση Λάρνακας.

Η κηδεία θα τελεστεί σήμερα 24 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 16:00, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, στο Τερσεφάνου

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι «η Ηγεσία και τα μέλη της Αστυνομίας, εκφράζουν τη βαθιά τους θλίψη και τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του. Η στήριξη προς αυτούς, ιδιαίτερα αυτές τις δύσκολες στιγμές, είναι δεδομένη».