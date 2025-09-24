Στο στούντιο της εκπομπής «Πρωτοσέλιδο» βρέθηκε ο Κώστας Λειβαδιώτης, επιχειρώντας να καθησυχάσει την ανησυχία του κόσμου γύρω από την ευλογιά των αιγοπροβάτων και τις πιθανές επιπτώσεις της στην Κύπρο. Όπως υπογράμμισε, το τελευταίο που πρέπει να ανησυχεί η κοινή γνώμη είναι το αν έχουν εισαχθεί μολυσμένα κρέατα ή ζώα στην Κύπρο. «Δεν έχουν εισαχθεί, αλλά και να είχαν εισαχθεί, η ευλογιά των αιγοπροβάτων είναι ζωονόσος. Δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο, αφορά μόνο τα ζώα και είναι ιδιαίτερα κολλητική», εξήγησε, προσθέτοντας ότι λαμβάνονται ήδη τα απαραίτητα μέτρα, με θανάτωση ολόκληρων κοπαδιών και γειτονικών εκτροφών όπου εμφανίζεται κρούσμα.

Αναφερόμενος στην Ελλάδα, έκανε λόγο για 930 κρούσματα και πάνω από 1.100 εκτροφές που έχουν ήδη πληγεί, με θανάτωση χιλιάδων ζώων. «Από τον Αύγουστο πέρσι μέχρι φέτος έχουν χαθεί 262 χιλιάδες αιγοπρόβατα. Μπορεί να ακούγεται μεγάλος αριθμός, αλλά σε σύγκριση με το σύνολο των δέκα εκατομμυρίων στην Ελλάδα είναι μόλις 2,6%. Το κρίσιμο είναι να περιοριστεί η εξάπλωση και να εκριζωθεί η ασθένεια», τόνισε.

Ερωτηθείς για την Κύπρο, υπενθύμισε ότι στο παρελθόν υπήρξαν μεμονωμένα κρούσματα, ενώ είχε σημειωθεί και μεγάλη υπόθεση με τον αφθώδη πυρετό πριν από περίπου είκοσι χρόνια, που οδήγησε τότε σε θανάτωση ζώων προληπτικά. «Η ουσία είναι να παίρνουμε εγκαίρως προληπτικά μέτρα, να γίνονται εμβολιασμοί, να τηρούνται καθαρές εγκαταστάσεις και όταν εμφανιστεί κρούσμα να εφαρμόζονται ριζοσπαστικά μέτρα, όπως απαγόρευση σφαγών και μετακινήσεων», δήλωσε.

Η κρίση στην Ελλάδα είχε άμεσες συνέπειες και στην κυπριακή αγορά, αφού, όπως σημείωσε, «έκλεισε η πόρτα εισαγωγής κρεάτων από την Ελλάδα», τα οποία κάλυπταν μέρος των αναγκών. Ο Λειβαδιώτης αναφέρθηκε στην υποχώρηση της κυπριακής κτηνοτροφίας, κάνοντας λόγο για δραματική μείωση του αριθμού των αιγοπροβατοτρόφων τα τελευταία χρόνια, ενώ εξέφρασε ανησυχία για το μέλλον του τομέα. «Είναι εθνικός πλούτος το ζωικό κεφάλαιο, αλλά εμείς ποτέ δεν το είδαμε έτσι. Ασχολούμαστε με τον τουρισμό και τις υπηρεσίες και κινδυνεύουμε να πεινάσουμε», είπε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στην ποιότητα του ντόπιου κρέατος, μιλώντας για την ασφάλεια, τη φρεσκάδα και την υπεραξία των κυπριακών προϊόντων σε σχέση με τις εισαγωγές. Παράλληλα, εξέφρασε έντονη δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι, αντί να στηρίζονται οι κτηνοτροφικές ζώνες, παραχωρούνται εκτάσεις τους για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων.

Όσο για την τιμή του κρέατος, απέφυγε να προβεί σε εκτιμήσεις, επικαλούμενος και νομικούς περιορισμούς, αφού βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού για πιθανή χειραγώγηση τιμών στην αγορά. «Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τιμές. Εκείνο που ισχύει όμως είναι ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης: όταν μειώνεται η προσφορά, οι τιμές ανεβαίνουν», παραδέχθηκε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων αυξήσεων.

Ο Λειβαδιώτης έκλεισε με μια προειδοποίηση και μια προτροπή: ότι η Κύπρος πρέπει να στηρίξει άμεσα την εγχώρια παραγωγή, να προστατεύσει τις κτηνοτροφικές ζώνες και να επενδύσει στη διατροφική της αυτάρκεια, ειδικά ενόψει της σημασίας του αιγοπρόβιου γάλακτος για το χαλούμι και την εξαγωγική οικονομία.

