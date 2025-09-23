Μαζική δηλητηρίαση γατών στο κοιμητήριο Σφαλαγγιώτισσας στη Λεμεσό καταγγέλλει η Ομάδα Δράσης για τα Ζώα του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών.

Συγκεκριμένα, περίπου 30 γάτες βρέθηκαν νεκρές στον χώρο του κοιμητηρίου. Όλα δείχνουν πως πρόκειται για φρικτό θάνατο καθώς φάνηκαν και αφροί στο στόμα τους, ενώ εντοπίστηκαν και φόλες. Συγκεκριμένα, το Σάββατο, άτομα που φροντίζουν τις γάτες στην περιοχή εντόπισαν τα άψυχα ζώα, προκαλώντας θλίψη, αποτροπιασμό, θυμό και αγανάκτηση. Πρόκειται για άτομα που φροντίζουν τα ζώα με δικά τους έξοδα, χωρίς καμία κρατική βοήθεια, προσπαθώντας να τα βοηθήσουν να επιβιώσουν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η Ομάδα Δράσης για τα Ζώα του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών έχει πληροφορηθεί για πιθανή μαζική δηλητηρίαση γατών στο κοιμητήριο Σφαλαγγιώτισσας στη Λεμεσό, το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025.



Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου 30 γάτες βρέθηκαν νεκρές στον χώρο του κοιμητηρίου. Όλα δείχνουν πως πρόκειται για φρικτό θάνατο καθώς φάνηκαν και αφροί στο στόμα τους, ενώ εντοπίστηκαν και φόλες. Συγκεκριμένα, το Σάββατο, άτομα που φροντίζουν τις γάτες στην περιοχή εντόπισαν τα άψυχα ζώα, προκαλώντας θλίψη, αποτροπιασμό, θυμό και αγανάκτηση. Πρόκειται για άτομα που φροντίζουν τα ζώα με δικά τους έξοδα, χωρίς καμία κρατική βοήθεια, προσπαθώντας να τα βοηθήσουν να επιβιώσουν.



Οι περισσότερες από τις γάτες που βρίσκονταν εκεί είναι αποτέλεσμα εγκατάλειψης από ασυνείδητους συμπολίτες μας. Υπενθυμίζουμε, για ακόμη μία φορά, ότι η εγκατάλειψη ζώων αποτελεί ποινικό αδίκημα. Από το φωτογραφικό υλικό και το βίντεο φαίνονται και ορισμένα ζώα με περιλαίμια (κολανάκια), γεγονός που υποδηλώνει πως ενδέχεται να τα αναζητούν οι ιδιοκτήτες τους. Επίσης, τέσσερα γατάκια μεταφέρθηκαν σε κτηνίατρο σε κρίσιμη κατάσταση, με δύο από αυτά να μην καταφέρνουν να επιβιώσουν και τα δύο να παραμένουν στην κλινική. Σημειώνεται ότι το περιστατικό δεν είναι μεμονωμένο και ότι παρόμοιο γεγονός έχει καταγραφεί και στο παρελθόν.



Η Αστυνομία Ζώων Λεμεσού έχει ήδη ενημερωθεί και διερευνά την υπόθεση. Υπενθυμίζουμε ότι η δηλητηρίαση ζώων είναι παράνομη πράξη και τιμωρείται αυστηρά από τον νόμο.



Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμου:

«Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο, εσκεμμένα και χωρίς εύλογη αιτία, να χορηγεί ή να προμηθεύει ή να επιτρέπει τη χορήγηση ή προμήθεια οποιουδήποτε δηλητηρίου ή άλλης βλαβερής ουσίας σε οποιοδήποτε ζώο ή να προκαλεί ώστε τέτοια ουσία να ληφθεί από οποιοδήποτε ζώο.»



Αυτές οι εγκληματικές πράξεις πρέπει επιτέλους να σταματήσουν!





Αναμένουμε από την αστυνομία την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και αναμένουμε την εφαρμογή της νομοθεσίας. Επίσης, ζητούμε τη συχνή παρακολούθηση του χώρου, με στόχο να αποτραπεί παρόμοιο περιστατικό. Καλούμε οποιονδήποτε γνωρίζει κάτι σχετικό, να ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές.



Η Συντονίστρια για τα Ζώα του Κινήματος Οικολόγων, κ. Άνθη Μουζούρη, δήλωσε:

«Ζούμε στο 2025 και επιτέλους πρέπει να υπάρχει σεβασμός και αγάπη προς τα ζώα. Ο τρόπος με τον οποίο μια κοινωνία συμπεριφέρεται στα ζώα της, αντανακλά το πραγματικό της πρόσωπο. Ας αναρωτηθούμε όλοι: σε τι είδους κοινωνία θέλουμε να ζούμε; Σε μια κοινωνία όπου τα αδύναμα πλάσματα εξοντώνονται με βαρβαρότητα ή σε έναν κόσμο που τα προστατεύει;»