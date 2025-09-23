Το λεωφορείο στο οποίο εκδηλώθηκε φωτιά σήμερα στις 06:45 το πρωί είχε αγορασθεί καινούργιο από την εταιρεία το 2010, είναι 15 ετών και είχε περάσει από τεχνικό έλεγχο περί τα τέλη Αυγούστου, σύμφωνα με τον διευθυντή του Οργανισμού Συγκοινωνιών Πάφου (ΟΣΥΠΑ), Ανδρέα Ροδοσθένους.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους ο κ. Ροδοσθένους ανέφερε πως εκδηλώθηκαν αρκετές ζημιές στο λεωφορείο, προσθέτοντας πως αυτό διαθέτει αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης το οποίο λειτούργησε, ωστόσο δεν έγινε εφικτό να κατασβεστεί η πυρκαγιά, σύμφωνα με τη μαρτυρία του οδηγού του.

Ερωτηθείς κατά πόσον το συγκεκριμένο σύστημα συμβάλλει στην πλήρη κατάσβεση της φωτιάς ο κ. Ροδοσθένους σημείωσε πως αυτό εξαρτάται σε ποιο σημείο εκδηλώνεται η φωτιά και πόσο εκτεταμένη είναι η φωτιά.

Πρόσθεσε πως στη σκηνή κλήθηκε η ηλεκτρομηχανολογική υπηρεσία, η οποία προς το παρόν δεν έχει προχωρήσει στην πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης για το ποιό είναι δηλαδή το αίτιο της πρόκλησης της φωτιάς.

Με βάση τις πρώτες ενδείξεις, σύμφωνα με τον κ. Ροδοσθένους, η φωτιά ίσως ξεκίνησε από την υπερθέρμανση που προκάλεσε το μπλοκάρισμα ενός από τους πίσω τροχούς.

Ερωτηθείς, ο κ. Ροδοσθένους απάντησε πως όλα τα μαθητικά λεωφορεία αλλά και τα υπόλοιπα χωρίς καμία διάκριση έχουν περάσει από σχετικούς ελέγχους.

Σημειώνεται πως για την κατάσβεση της φωτιάς ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Πάφου με δύο πυροσβεστικά οχήματα και η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 07:08.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά ξεκίνησε από τον χώρο της μηχανής του λεωφορείου, το οποίο βρισκόταν εν κινήσει και επεκτάθηκε στον χώρο της καμπίνας.

Ο οδηγός αντιλήφθηκε έγκαιρα την πυρκαγιά και εξήλθε με ασφάλεια. Το λεωφορείο δεν μετέφερε επιβάτες κατά την ώρα εκδήλωσης της πυρκαγιάς από την οποία υπέστη εκτεταμένες ζημιές.

Πηγή: ΚΥΠΕ