Φωτιά σε λεωφορείο στη Χλώρακα της Πάφου.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΙΓΜΑ Μάριο Ιγνατίου, συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης, λίγο πριν τις 7:00, όταν λεωφορείο πήρε φωτιά εν κινήσει στη Χλώρακα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά φαίνεται να προκλήθηκε από μηχανική βλάβη στο πίσω μέρος του οχήματος. Το λεωφορείο ακινητοποιήθηκε στα φώτα τροχαίας επί της λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Γεωργίου Αζινα.

Ευτυχώς, το λεωφορείο ήταν άδειο από επιβάτες, ενώ ο οδηγός κατάφερε να εξέλθει έγκαιρα και είναι καλά στην υγεία του.

Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας για την κατάσβεση της φωτιάς και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Όπως αναφέρει η Πυροσβεστική, η πυρκαγιά ξεκίνησε από το χώρο της μηχανής του λεωφορείου, το οποίο βρισκόταν εν κινήσει και επεκτάθηκε στον χώρο της καμπίνας. Ο οδηγός, αντιλήφθηκε έγκαιρα την πυρκαγιά και εξήλθε με ασφάλεια, ενώ δεν μετέφερε επιβάτες κατά την ώρα εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Το λεωφορείο υπέστη εκτεταμένες ζημιές.