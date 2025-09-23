Αίσθηση προκάλεσε μια ανάρτηση που έκανε την Δευτέρα ο γνωστός συμπάροικος και παράγοντας της κυπριακής πατριά της Μελβούρνης, Κώστας Σωκράτους και αναδημοσιεύει ο Νέος Κόσμος.

Με ανάρτησή του, από το νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται, ενημέρωσε φίλους και συγγενείς ότι οι θεράποντες ιατροί του έχουν δώσει μόνο λίγες μέρες ζωής.

Στην εκτενή του ανάρτηση ο κ. Σωκράτους γράφει ότι την πρώτη ημέρα της τελευταίας του νοσηλείας, οι γιατροί του είχαν ανακοινώσει πως έχει δύο μέρες ζωής, που στη συνέχεια έγιναν πέντε — και πλέον, όπως αναφέρει, «μας απομένουν τρεις μέρες».

«Μου το είπαν φανερά και οι γιατροί και τα παιδιά μου ότι δεν έχω καμία ελπίδα. Όλα τα όργανά μου έχουν μολυνθεί, δεν υπάρχει πλέον επιστροφή», σημειώνει.

Ο ίδιος αναφέρεται επίσης στη μακρά μάχη του με προβλήματα υγείας: «Παλέψαμε τον θυρεοειδή για έξι χρόνια — δύο φορές τον νικήσαμε, αλλά αυτή τη φορά με λύγισε». Στην ανάρτηση του εκφράζει ευγνωμοσύνη προς όσους τον στήριξαν όλα αυτά τα χρόνια, και ζητά να μην του στείλουν ευχές για «καλή δύναμη» ή «καλή ανάρρωση».

«Σε αυτή την περίπτωση δεν ισχύουν αυτά. Θα ήταν καλύτερα να μου λέγατε “καλό παράδεισο”. Και εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος», γράφει, προσθέτοντας πως την Τετάρτη θα κλείσει οριστικά το προφίλ του στο Facebook.

Η ανάρτηση στο Facebook

Πολλές δεκάδες είναι οι φίλοι και οι συγγενείς που του στέλνουν την αγάπη τους. Οι περισσότεροι αρνούνται να το αποδεχθούν και εύχονται να κάνουν λάθος οι γιατροί ενώ άλλοι του εύχονται “καλό παράδεισο”.

Ο «Νέος Κόσμος» επικοινώνησε με τον κ. Σωκράτους μετά την ανάρτηση. Με βαθιά συγκίνηση μας είπε: «Έχω λίγες μέρες ζωής και ήθελα να ενημερώσω όλους».

Ο κ. Σωκράτους είναι πατέρας τεσσάρων κοριτσιών και παππούς έξι εγγονιών

Η εφημερίδα Νέος Κόσμος αναφέρει ότι «η ανωτέρω είδηση, που δημοσιεύεται με την δική του έγκριση, αποδίδει την ανάρτηση και τα λόγια του κ. Σωκράτους όπως τα κοινοποίησε ο ίδιος. Για λόγους σεβασμού και ιδιωτικότητας δεν αναδημοσιεύουμε ιατρικές λεπτομέρειες πέραν εκείνων που ο ίδιος επέλεξε να κοινοποιήσει».

