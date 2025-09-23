Στιγμές τρόμου βίωσε το απόγευμα της Δευτέρας 10χρονος μαθητής στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με την Αστυνομια η μητέρα κατήγγειλε ότι άγνωστο πρόσωπο προσφέρθηκε να μεταφέρει τον 10χρονο στην οικία του. Ισχυρίστηκε ότι γνώριζε τη μητέρα του.

Ο μαθητής αρνήθηκε και μετέβη πεζός στην οικία του, η οποία βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το σχολείο. Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν τόσο χθες όσο και σήμερα στο συγκεκριμένο σχολείο για εξετάσεις.

Η διεύθυνση του σχολείου είναι ενήμερη για την καταγγελία. Από πλευράς Αστυνομίας γίνονται όλες οι ενέργειες για εξασφάλιση μαρτυρίας.

Κατά πόσο το ύποπτο πρόσωπο ήταν πεζό ή με διακινείτο με αυτοκίνητο διερευνάται.

