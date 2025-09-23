Στη συνάντηση που είχε με τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Γεώργιο πρόσφατα, αναφέρεται το Ινστιτούτο Ελληνικού Πολιτισμού, σε ανακοίνωσή του στην οποία σημειώνει ότι ο Αρχιεπίσκοπος εξέφρασε την στήριξη του στο Ενιαίο Πολιτιστικό Δόγμα (ΕΠΟΔ) Κύπρου - Ελλάδας - Απανταχού Ελληνισμού «Των Ελλήνων οι Κοινότητες».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος αποδέχθηκε πρόσκληση του Προέδρου Ξενή Ξενοφώντος να προσφωνήσει το Ιδρυτικό Συνέδριο του ΕΠΟΔ που θα γίνει στην Αγία Νάπα στις 8-9 Νοεμβρίου 2025.

Στη συνάντηση, αναφέρεται, αναλύθηκαν οι σκοποί του Ενιαίου Πολιτιστικού Δόγματος και αντηλλάγησαν απόψεις για την τακτική και στρατηγική που θα ακολουθηθεί για θεμελίωση και υλοποίησή του.

Προστίθεται ότι το Ιδρυτικό Συνέδριο θέτουν υπό την αιγίδα τους ο Προέδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, και ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας, Χρίστος Ζαννέττου, οι οποίοι θα παραστούν στο τελετουργικό μέρος και θα το προσφωνήσουν.

«Το Ενιαίο Πολιτιστικό Δόγμα είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός που συναποτελείται από πολιτιστικούς και πνευματικούς φορείς της Κύπρου, της Ελλάδας και του Απανταχού Ελληνισμού. Βασικός σκοπός του είναι η λειτουργία ενός κεντρικού πολιτισμικού φορέα με νομική υπόσταση που θα επενεργεί ως σκαπανέας για επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος προς όφελος της Κύπρου, της Ελλάδας και της Παγκόσμιας Κοινότητας των Ελλήνων», σημειώνεται.

Έδρα του Ενιαίου Πολιτιστικού Δόγματος είναι η Θεσσαλονίκη και το Καταστατικό έχει εγκριθεί πρόσφατα από το Πρωτοδικείο της πόλης. Τα Ιδρυτικά Μέλη είναι 25 φορείς από την Κύπρο, την Ελλάδα και άλλα μέρη του Παγκόσμιου Ελληνισμού.

