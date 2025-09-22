Ελλείψεις και προβλήματα σε πεζοδρόμια παρατηρούνται σε όλες τις επαρχίες. Αλλού μεγάλα και αλλού μικρότερα.

Ο προβληματισμός των πολιτών έγκειται κυρίως στο γεγονός ότι δεν υπάρχει ασφαλής και άνετη μετακίνησή τους.

Απίστευτες εικόνες αλλά και εικόνες ντροπής κατέγραψαν οι κάμερες του Σίγμα σε όλες τις πόλεις.

Διαβάστε επίσης: «Κινδυνεύκουν τα κοπελούθκια» - Η τραγική κατάσταση των πεζοδρομίων στην Κύπρο

Λεμεσός

Αυτοκίνητα σταθμευμένα πάνω σε πεζοδρόμια. Πεζοδρόμια τόσο στενά που δεν χωρούν ούτε ένα άτομο να περπατήσει. Κολώνες και πάσσαλοι στα πεζοδρόμια. Δέντρα πάνω σε πεζοδρόμια.

Αυτές είναι μερικές μόνο από τις εικόνες που συναντά κανείς καθημερινά στο κέντρο της Λεμεσού και ειδικότερα στους παράδρομους γύρω από την εμπορική οδό Ανεξαρτησίας.

Οι πεζοί δεν μπορούν να περάσουν και αναγκάζονται να κατεβούν στον δρόμο, την ώρα που η κίνηση είναι αυξημένη.

Η μετακίνηση γίνεται επικίνδυνη αλλά και κουραστική, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, γονείς με καροτσάκια και άτομα με αναπηρία.

Στην κύρια οδική αρτηρία της Αγίας Φύλας, στη Λεμεσό, που οδηγεί προς τον κυκλικό κόμβο και όπου καθημερινά επικρατεί κυκλοφοριακό χάος, τα πεζοδρόμια… απουσιάζουν.

Σε κάποια σημεία ξεκινούν, αμέσως μετά σταματούν.

Και δεν φτάνει που τα πεζοδρόμια είναι τόσο στενά που δεν περνάει ούτε άνθρωπος, αφήνοντας τους πεζούς εκτεθειμένους, έχουν και πάνω τους πασσάλους της ΑΗΚ.

Λάρνακα

Σε μια καθόλα τουριστική πόλη όπως είναι η Λάρνακα θα περίμενε κανείς ότι η ασφαλής διακίνηση πεζών σε κύριες οδικές αρτηρίες θα έπρεπε να θεωρείται δεδομένη. Ωστόσο η εικόνα μιλά από μόνη της.

Σπασμένα πεζοδρόμια, πεζοδρόμια που τελειώνουν απότομα χωρίς λογική συνοχή, τεράστια δέντρα με ζωή πολλών χρόνων, διαφημιστικές πινακίδες και κάθε λογής αντικείμενα παρεμποδίζουν την ομαλή διέλευση των πεζών.

Η Λάρνακα έχει μετατραπεί τους τελευταίους μήνες σε ένα απέραντο εργοτάξιο.

Μετά δυσκολίας μπορεί κάποιος να κινηθεί στο οδικό δίκτυο χωρίς στο τέλος της διαδρομής να διερωτάται σε ποια πόλη βρίσκεται.

Κι όλα αυτά ένα περίπου μήνα πριν από την έναρξη της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων. Εκεί και όπου μπορεί κάποιος να διακινηθεί πεζός βρίσκει τα συνηθισμένα εμπόδια που δεν είναι άλλα από ουρές σταθμευμένων αυτοκινήτων κατά μήκος των πεζοδρομίων.

Εάν μάλιστα επιχειρήσει κάποιος με κινητικά προβλήματα, τροχοκάθισμα η καροτσάκι μωρού να διακινηθεί, είτε θα εγκλωβιστεί σε κάποιο πεζοδρόμιο που τελειώνει απότομα, είτε να κινήτε με την ψυχή στο στόμα βάζοντας τον σταυρό του να αποφύγει κάποιο τραυματισμό ή θα κινδυνέψει να τον χτυπήσει αυτοκίνητο αφού θα αναγκαστεί να κατέβει στη λωρίδα κίνησης των οχημάτων προκειμένου να προσπεράσει τα εμπόδια των πεζοδρομίων.

Μοναδικό στολίδι στην πόλη του Ζήνωνα το παραλιακό μέτωπο των Φοινικούδων όπου εκτός από μεγάλο πεζόδρομο-αμφιβόλου ωστόσο ποιότητας- οι πεζοί μπορούν να διακινηθούν καθώς υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας ούτως ώστε να οχήματα να μην σταθμεύουν στα πεζοδρόμια.

Πάφος

Στην Πάφο λίγο διαφορετική είναι η εικόνα κυρίως σε ότι αφορά τα αστικά κέντρα των δήμων της επαρχίας.

Ειδικά στην Πάφο οι αναπλάσεις που ξεκίνησαν πριν από το 2017, όταν η πόλη ήταν Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης και συνεχίζονται μέχρι σήμερα, με εργασίες να υλοποιούνται σε διάφορες περιοχές και ενορίες βελτίωσαν την εικόνα και την προσβασιμότητα της πόλης.

Αναφορικά με τους άλλους δυο δήμους της χαμηλής περιοχής, Ιεροκηπιάς και Ακάμα πρόσφατα παραδόθηκαν κεντρικές αναπλάσεις αλλάζοντας ουσιαστικά, πέραν της ουσίας και την εικόνα των δυο περιοχών.

Μελανό σημείο σε αρκετές περιοχές, κυρίως σε πολυσύχναστα σημεία αποτελεί διαχρονικά η οδική συμπεριφορά και η έλλειψη συνείδησης των οδηγών οι σταθμεύουν σε πεζοδρόμια και δημιουργούν προβλήματα τόσο στην ομαλή

Δείτε το ρεπορτάζ: