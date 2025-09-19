Ανύπαρκτα ή δύσβατα πεζοδρόμια. Πολίτες που περπατούν στο δρόμο με κίνδυνο τη ζωής τους. Αυτή είναι η Κύπρος του 2025.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Λευκωσίας, Χαράλαμπο Προύνζο, «η Λευκωσία είναι μία πόλη στην οποία ζητάμε από τους δημότες μας να περπατούν αλλά δεν έχουμε τις κατάλληλες υποδομές για να μπορούν οι δημότες μας να περπατήσουν με ασφάλεια και να κινηθούν».

Σε πολλές σχολικές μονάδες δεν έχει ολοκληρωθεί περιμετρικά το δίκτυο πεζοδρόμησης με τις αρμόδιες υπηρεσίες να είναι εγκλωβισμένες σε γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Πολίτης μεταξύ άλλων ανέφερε ότι «κινδυνεύουν τα κοπελούθκια μας δαμέ»

Ο Πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης, Λοίζο Κωνσταντίνου, σημείωσε ότι «είναι χρόνια τα προβλήματα έχει σχολείο που είναι σε λειτουργία από το 2003 και δεν έχει ολοκληρωθεί η πεζοδρόμηση του».

Παρά τις εκκλήσεις των γονέων αλλά και της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής το πρόβλημα παραμένει άλυτο

Από πλευράς του ο βουλευτής του ΔΗΚΟ, Παύλος Μυλωνάς, είπε ότι «φαίνεται πως για κάποιους δεν είναι τόσο σημαντικό. Δεν υπάρχει άλλη απάντηση να σου δώσω. Για κάποιους είναι σημαντικά άλλα πράγματα».

Το πρόβλημα, όμως επεκτείνεται και πέρα από τα σχολεία.

Σε κάποιες περιπτώσεις, μάλιστα, πρέπει να ξεπεραστούν πολιτικές που καθυστερούν κατά πολύ τη κατασκευή νέων πεζοδρομίων. Ένα απ’ αυτά αφορά τα άδεια οικόπεδα.

Στις ήδη αναπτυγμένες οικιστικά περιοχές υπάρχουν άλλα σχέδια δράσης.

Ο κ. Προύντζος σημείωσε ότι «εκεί που υπάρχουν 2 λωρίδες κατεύθυνσης γίνεται η αξιοποίησης της μίας λωρίδας για παρόδια στάθμευση και βελτίωση των πεζοδρομίων».

Η δημιουργία πεζοδρομίων εκτός από χρονοβόρα, έχει και μεγάλο κόστος.

Όπως δήλωσε ο δήμαρχος Λευκωσίας η κατασκευή των πεζοδρομίων μονάχα εδώ, στη λεωφόρο Λευκοθέου, κόστισε 50,000 Ευρώ.

Το κράτος δεν είναι αρωγός σε τέτοιες πρωτοβουλίες, καθότι δίνεται η κρατική χορηγία στους Δήμους και τα χρήματα είναι μέσα σε αυτά τα πλαίσια που δίνονται.

«Οι δήμοι δεν μπορούν με τα οικονομικά τους να προχωρήσουν στην κατασκευή όλων αυτών των πεζοδρομίων και από την άλλη δεν θέλουμε να επιβαρύνουμε τους δημότες μας με αυτό το κόστος», ανέφερε ο Δήμαρχος Λευκωσίας.

Το Υπουργείο Εσωτερικών, απορρίπτει τους ισχυρισμούς. Ο Αντώνης Οικονομίδης σημείωσε ότι «η χορηγία τους έχει διπλασιαστεί ουσιαστικά, άρα το να επικαλούνται ότι τα λεφτά που πιάνουν που το κεντρικό κράτος δεν επαρκούν για να κάνουν πεζοδρόμια νομίζω δεν ευσταθεί»

Ο Δήμος Λευκωσίας μελετά τη δημιουργία ή επισκευή πεζοδρομιών. Ο Δήμος Στροβόλου αναμένεται να ξεκινήσει εντός του 2026.

Η αναμονή, λοιπόν, παρατείνεται όπως και η ελπίδα να μην υπάρξει ακόμα περισσότερη καθυστέρηση.