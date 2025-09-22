Δύο κορίτσια ηλικίας 18 και 17 ετών, συνελήφθησαν τη Δευτέρα στην Αραδίππου για διευκόλυνση των ανακρίσεων της Αστυνομίας σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση κλοπής αυτοκινήτου ενοικιάσεων και χρηματικού ποσού που φέρεται να βρισκόταν μέσα σε αυτό.

Σύμφωνα με την Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας, το ΤΑΕ Λάρνακας προχώρησε τη Δευτέρα βάσει δικαστικών ενταλμάτων, σε σύλληψη δύο κοριτσιών, η μία ηλικίας 18 και η άλλη 17 ετών, άτομα «που είναι γνωστά στην αστυνομία αφού απασχόλησαν με υποθέσεις κλοπών οχημάτων και κλοπών περιουσίας από οχήματα καθώς και άλλων αντικειμένων αξίας».

«Τα δύο κορίτσια στο πρόσφατο παρελθόν διαπιστώθηκε ότι δρούσαν με ομάδα ασυνόδευτων ανήλικων» προστίθεται.

Αναφέρεται ότι γύρω στις 07.50 το πρωί, καταγγέλθηκε από πρόσωπο που διαμένει μόνιμα στην Δημοκρατία, ότι άγνωστοι του έκλεψαν αυτοκίνητο ενοικιάσεως που ενοικίασε την ίδια μέρα μέσω διαδικτυακής εφαρμογής και στάθμευσε έξω από την οικία του στην Λάρνακα. Σύμφωνα με την καταγγελία, στο αυτοκίνητο είχε τοποθετήσει βαλίτσα με το χρηματικό ποσό 9.300 ευρώ, με το οποίο, όπως ανέφερε στην Αστυνομία, θα πλήρωνε τα δίδακτρα των παιδιών του.

Ο μόνιμος κάτοικος «μόλις διαπίστωσε την κλοπή, με την βοήθεια της εφαρμογής εντοπισμού του ενοικιαζόμενου οχήματος, εντόπισε το αυτοκίνητο στην Αραδίππου και κοντά σ’ αυτό δύο άγνωστα του νεαρά κορίτσια. Τα κορίτσια παραδέχθηκαν ότι έκλεψαν το αυτοκίνητο, ενώ μια εκ των δύο παρέδωσε 1.300 ευρώ που όπως ισχυρίστηκαν ήταν τα μοναδικά χρήματα που βρήκαν στο όχημα».

Στη σκηνή κλήθηκε η Αστυνομία «η οποία ανέλαβε την διερεύνηση της υπόθεσης. Από τις εξετάσεις που ακολούθησαν από μέλη του ΤΑΕ Λάρνακας εντοπίστηκαν άλλα 8.000 ευρώ, τα οποία η μία εκ των δύο κοριτσιών υπέδειξε που τα έκρυψαν».

Τα δύο κορίτσια αναμένεται να οδηγηθούν αύριο ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας για έκδοση διαταγμάτων προσωποκράτησης τους. Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λάρνακας.

