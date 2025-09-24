Σαφείς απαντήσεις έδωσε ο Υφυπουργός Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας, Νικόλας Ιωαννίδης, στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι» του ΣΙΓΜΑ, αναφορικά με την πορεία της μεταναστευτικής πολιτικής αλλά και φήμες για πολιτική του ταύτιση

Ο κ. Ιωαννίδης ξεκαθάρισε ότι ουδέποτε υπήρξε μέλος ή υποστηρικτής οποιουδήποτε πολιτικού κόμματος, περιλαμβανομένου και του ΕΛΑΜ. «Η επιλογή μου από τον Πρόεδρο ήταν καθαρά προσωπική. Είναι τιμή να υπηρετώ την πατρίδα μου. Δεν έχω καμία σχέση με το ΕΛΑΜ και θεωρώ ότι αυτές οι φήμες διαδίδονται για να υποσκάψουν το έργο μας», δήλωσε.

Στρέφοντας το βλέμμα στα αποτελέσματα της κυβερνητικής πολιτικής, σημείωσε ότι οι μεταναστευτικές ροές έχουν μειωθεί θεαματικά. «Το 2025 καταγράψαμε μείωση 87% στις αφίξεις σε σύγκριση με το 2022. Πρόκειται για αποτέλεσμα συντονισμένης συνεργασίας με τα Υπουργεία Δικαιοσύνης και Άμυνας, αλλά και τις υπηρεσίες μας που εργάζονται σκληρά για την εφαρμογή της κυβερνητικής στρατηγικής», είπε.

Στάθηκε επίσης στον ρόλο του Υφυπουργείου Μετανάστευσης, τονίζοντας ότι η δημιουργία ενός εξειδικευμένου φορέα δείχνει τη σοβαρότητα με την οποία η Κυβέρνηση αντιμετωπίζει το ζήτημα. Όπως ανέφερε, έχουν επιταχυνθεί οι διαδικασίες εξέτασης αιτήσεων ασύλου, ενώ με τη βοήθεια θαλάσσιων περιπολιών, επιτήρησης της πράσινης γραμμής και χιλιάδων επαναπατρισμών, τα κέντρα φιλοξενίας βρίσκονται σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Ενδεικτικά, στο Πουρνάρα φιλοξενούνται σήμερα περίπου 260 άτομα, έναντι σχεδόν 3.000 το 2022.

Αναφερόμενος ειδικά στους Σύρους αιτητές ασύλου, σημείωσε ότι οι εκκρεμείς αιτήσεις έχουν μειωθεί κάτω από 12.000, ενώ περισσότεροι από 3.800 επέστρεψαν στη χώρα τους μέσω του προγράμματος εθελούσιων επιστροφών, που χρηματοδοτείται από την ΕΕ. «Είναι κάτι μοναδικό για τα δεδομένα της Ευρώπης και έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον των εταίρων μας στα ευρωπαϊκά συμβούλια», τόνισε.

Ο Υφυπουργός τοποθετήθηκε και για τη νέα ευρωπαϊκή πολιτική μετανάστευσης, υπογραμμίζοντας ότι πλέον διαφαίνεται πιο συλλογική στρατηγική σε επίπεδο ΕΕ. «Τα τελευταία χρόνια, η Κύπρος επέμενε για περισσότερη στήριξη στα κράτη πρώτης γραμμής. Σήμερα βλέπουμε την ΕΕ να λαμβάνει πιο αυστηρά μέτρα για επιτήρηση συνόρων, επιστροφές και εφαρμογή μιας πιο συνεκτικής πολιτικής, που θα τεθεί σε ισχύ από το 2026».

Κλείνοντας, ο κ. Ιωαννίδης αναφέρθηκε στην πολιτική ένταξης, η οποία θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση μέσα στις επόμενες ημέρες. «Στόχος μας είναι οι νόμιμοι μετανάστες να μάθουν τη γλώσσα, τον τρόπο ζωής, να αποκτήσουν δεξιότητες και να συμβάλλουν στην κοινωνία ως ωφέλιμα μέλη, με σεβασμό στους νόμους. Η μετανάστευση είναι φυσιολογικό φαινόμενο, αλλά χρειάζεται σωστό πλαίσιο για να είναι βιώσιμη».



