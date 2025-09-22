Δικαιολογημένη η αντίδραση μαθητών και μαθητριών για τα κλιματιστικά αλλά διαφωνούμε στο χάσιμο διδακτικού χρόνου, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Επαρχίας Λεμεσού, Σωτήρης Χριστοφή.

Κληθείς να σχολιάσει την σημερινή αποχή από τα μαθήματα, στο πλαίσιο της απόφασης της ΠΣΕΜ, ο κ.Χριστοφή είπε πως είναι «δικαιολογημένη η ένταση που επικρατεί στους μαθητές, αυτό όμως στο οποίο διαφωνούμε πάντοτε είναι να χάνεται διδακτικός χρόνος». «Ίσως να μπορούσε να βρεθεί άλλος τρόπος αντίδρασης για να μην χάνονται ώρες από τα μαθήματα», συμπλήρωσε.

«Οι μαθητές όμως έχουν απόλυτο δίκαιο» είπε και σημείωσε ότι, ενώ το Υπουργείο αναφέρει πως εργάζεται στη βάση τριετούς προγράμματος για τοποθέτηση κλιματιστικών, «εκείνο που μας προβληματίζει είναι το γεγονός πως, εκεί και όπου εγκαταστάθηκαν κλιματιστικά υπάρχει πρόβλημα με την ηλεκτρική εγκατάσταση και είναι δύσκολο να υλοποιηθεί το όλο εγχείρημα».

Την ίδια ώρα εξέφρασε την άποψη πως, είναι «λανθασμένη κίνηση», από πλευράς Υπουργείου, να αφήσει την απόφαση για τα κοντά παντελόνια στις διευθύνσεις των σχολικών μονάδων και ότι «θα έπρεπε η απόφαση να ληφθεί από το Υπουργείο Παιδείας για τη στολή που θα φορούνε τους καλοκαιρινούς μήνες».

Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Επαρχίας Λεμεσού, κάλεσε το Υπουργείο Παιδείας να επιταχύνει τις διαδικασίας εγκατάστασης των κλιματιστικών αλλά και ενίσχυσης των ηλεκτρικών τους εγκαταστάσεων.

