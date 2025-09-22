Σε δίωρη αποχή, την 3η και 4η περίοδο των μαθημάτων, κατήλθαν οι μαθητές.

Την αποχή ανακοίνωσε την περασμένη βδομάδα η Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών (ΠΣΕΜ), αναφερόμενη σε "μη λειτουργία κλιματιστικών, κακές υποδομές και αδιαφορία του Υπουργείου Παιδείας", και προειδοποιώντας με κλιμάκωση των κινητοποιήσεων αν δεν υπάρξουν άμεσες λύσεις.

Η κάμερα του Μεσημέρι και Κάτι βρέθηκε σε σχολείο και μίλησε με τους μαθητές. Μεταξύ άλλων οι μαθητές ανέφεραν ότι «το θεωρούμε απαράδεκτο να καλούμαστε σαν μαθητές να κάνουμε μάθημα σε έτσι θερμοκρασίες, που τα θερμόμετρα κτυπούν 40αρια, οι μαθητές να λιποθυμούν στις τάξεις και να μην γίνεται τίποτε».

Προσθέτουν ότι «απαιτούμε από την Υπουργό Παιδείας να τηρήσει τις υποσχέσεις της, να εγκαταστήσει τα κλιματιστικά στις τάξεις που έχει τρία χρόνια που μας τα υποσχέθηκε και αν δεν το κάνει τούτο, να μπει στη θέση μας και να κλείσει το κλιματιστικό στη δουλειά της για να δει πώς νιώθουμε εμείς έξι ώρες σε αυτές τις συνθήκες».

Μάλιστα αναφώνησαν το σύνθημα «όχι άλλο στην πυρά».

Τι αναφέρει η ΠΣΕΜ

Η Πρόεδρος της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών (ΠΣΕΜ), Γεωργία Γρηγορίου, σε δηλώσεις της στο ΚΥΠΕ είπε ότι με τη σημερινή αποχή ήθελαν να στείλουν ένα μήνυμα πως είναι αγανακτισμένοι με την κατάσταση, και θέλουν και αναμένουν να δουν αποτελέσματα.

Σε ανακοίνωση της, την Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου, η ΠΣΕΜ είχε δώσει στη δημοσιότητα επιστολή που απέστειλε στην Υπουργό Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, στην οποία αναφερόταν σε «μη λειτουργία κλιματιστικών, κακές υποδομές και αδιαφορία του Υπουργείου Παιδείας», προειδοποιώντας πως αν δεν έχουν συγκεκριμένες απαντήσεις θα συνεχίσουν με πιο δυναμικές δράσεις.

Η κ. Γρηγορίου στις δηλώσεις της για τη σημερινή αποχή σημείωσε ότι αρκετά σχολεία είχαν ετοιμάσει πανό, τα οποία, μεταξύ άλλων, έγραφαν ότι «Τα σχολεία θέλουν λύσεις και όχι δικαιολογίες», «Η υγεία των μαθητών πάνω από όλα», «Ανθρώπινες συνθήκες στα σχολεία μας», «Θέλουμε κλιματισμό», «Μόνο λόγια», «Κράτος που αδιαφορεί», «Βγήκαμε έξω διότι είναι ζέστη».

Ερωτηθείσα αν έθεσαν κάποιο χρονοδιάγραμμα σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα που θέλουν να δουν, η Πρόεδρος της ΠΣΕΜ είπε ότι δεν έθεσαν κάποιο χρονοδιάγραμμα, αλλά σίγουρα αν δουν ότι δεν έχουν εισακουστεί γενικότερα θα λάβουν πιο δυναμικά μέτρα.

Σε παρατήρηση αν είναι στην ουσία έτοιμοι για κλιμάκωση των μέτρων, η Γεωργία Γρηγορίου απάντησε καταφατικά.

Απαντώντας σε ερώτηση, η Πρόεδρος της ΠΣΕΜ είπε ότι «ήταν δύο περίοδοι ειρηνικής αποχής από τα μαθήματα μας για να δώσουμε το μήνυμα μας και ελπίζω το μήνυμα να πάει στους αποδέχτες του».

Σε ό,τι αφορά τα όσα ακούστηκαν ότι ως ΠΣΕΜ εξυπηρετούν συμφέροντα, η Γεωργία Γρηγορίου σημείωσε πως η ΠΣΕΜ είναι εκλελεγμένη και πως η Υπουργός Παιδείας είναι διορισμένη από τον Πρόεδρο. Τώρα για το ποιος εξυπηρετεί συμφέροντα θα το αφήσω στη δική σας κρίση, ανέφερε.

Ανακοίνωση ΠΣΕΜ για την ολοκλήρωση της δίωρης αποχής από τα μαθήματα

Εξάλλου, η ΠΣΕΜ, σε ανακοίνωση της, χαιρετίζει τις χιλιάδες των μαθητών και μαθητριών που, απαντώντας στο κάλεσμα της ΠΣΕΜ, συμμετείχαν στην παγκύπρια αποχή από τα μαθήματα που πραγματοποιήθηκε σήμερα Δευτέρα, την 3η και 4η περίοδο των μαθημάτων.

«Για ακόμα μια φορά είχαμε Υπουργείο, Διευθύνσεις Σχολείων και Καθηγητές να προσπαθούν να 'φοβίσουν' και να αποτρέψουν τους μαθητές-μαθήτριες να συμμετέχουν στην αποχή. Η καθολική αποχή όμως έδωσε την απάντηση. Το Υπουργείο Παιδείας εντός της συνάντησης που είχαμε τις προηγούμενες μέρες, μας έλεγε πως καταλαβαίνει και συμφωνεί μαζί μας στα όσα αναφέραμε, αλλά με τη λήξη της συνάντησης (που η ίδια μας κάλεσε), στις δηλώσεις στα ΜΜΕ, η στάση της ήταν 180 μοίρες διαφορετική», προσθέτει.

Αναφέρει, παράλληλα, ότι γνωρίζουν πολύ καλά πως οι μαθητές διαμαρτύρονται εδώ και χρόνια για την κατάσταση των σχολείων.

«Κάθε χρόνο το ζήτημα 'θα επιλυθεί'. Φτάνει υποσχέσεις. Ήρθε η ώρα για πράξεις. Την ίδια ώρα που το Υπουργείο Παιδείας χαρακτήριζε την αποχή του μαθητικού κινήματος ως άτοπη και πολιτικά υποκινούμενη, την ίδια ώρα που αναφέρουν πως είναι όλα σε τροχιά υλοποίησης, σήμερα σε λύκειο της Επαρχίας Λευκωσίας, ανεμιστήρας έπεσε από τον τοίχο δίπλα από μαθήτρια. Φτάνει πια. Το μαθητικό κίνημα θα συνεχίσει να διεκδικεί ένα σύγχρονο, ανθρώπινο, δημοκρατικό σχολείο, με τους μαθητές – μαθήτριες, στο επίκεντρο», καταλήγει η ΠΣΕΜ, στην ανακοίνωση της.

Επιστολή ΠΣΕΜ προς ΥΠΑΝ

Στην επιστολή της προς την ΥΠΑΝ, η ΠΣΕΜ σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι ο κόμπος έχει φτάσει στο κτένι με την κατάσταση που επικρατεί στα σχολεία που φοιτούν.

«Από την έναρξη της σχολικής χρονιάς, ακούμε ότι στα σχολεία δεν υπάρχουν προβλήματα, ότι έγιναν όλες οι απαραίτητες προεργασίες για την ομαλή έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς. Παρόλα αυτά, η κατάσταση που εμείς ζούμε καθημερινά δεν έχει καμία σχέση με τα όσα δημόσια λέγονται. Η δική μας πραγματικότητα είναι τουλάχιστον τραγική», πρόσθεσε.

Συγκεκριμένα, σε ότι αφορά τα κλιματιστικά, η ΠΣΕΜ ανέφερε, στην επιστολή της προς την ΥΠΑΝ ότι «από τον περασμένο Μάιο σε δικές σας δημόσιες τοποθετήσεις αναφέρατε πώς σύμφωνα με όλα τα στοιχεία τα οποία παρακολουθούμε καθημερινά, το στοίχημα έχει κερδηθεί και με το παραπάνω. Για ποιο στοίχημα μιλάτε ακριβώς; Στην δική μας αντίληψη, το στοίχημα θα κερδηθεί όταν και εφόσον τα κλιματιστικά λειτουργήσουν στις αίθουσες, και δεν αποτελούν παρά διακοσμητικά στοιχεία πολλών χιλιάδων ευρώ».

«Τέσσερις μήνες μετά τη δημόσια σας αυτή τοποθέτηση, τα κλιματιστικά όχι απλά δεν λειτουργούν, αλλά εκεί και όπου τοποθετήθηκαν κλιματιστικά, έχουν αφαιρεθεί οι ανεμιστήρες που υπήρχαν προηγουμένως. Αντί δηλαδή να κάνουμε δυο βήματα προς τα μπροστά σε ότι αφορά τις συνθήκες φοίτησης μας, κάνουμε 2 βήματα πίσω», σημείωσε.

Η ΠΣΕΜ ανέφερε, παράλληλα, ότι παρά την επιστολή που απέστειλαν στην Υπουργό Παιδείας στις 10 Σεπτεμβρίου με θέμα «Επαναπροώθηση της Εγκυκλίου ypp18675 με θέμα: «Χρήση κοντού παντελονιού (βερμούδας) κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, λόγω υψηλών θερμοκρασιών», όχι απλά δεν έλαβαν απάντηση, αλλά προσπαθήσαν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς με το Υπουργείο, όπου βρήκαν κλειστές πόρτες.

«Η εν λόγω εγκύκλιος, θα μπορούσε να αποτελέσει ένα μέτρο ανακούφισης για τους μαθητές/τριες στις αίθουσες διδασκαλίας, χωρίς αυτό να σημαίνει πως θα έλυνε το πρόβλημα. Έστω και τώρα, σας καλούμε όπως η εγκύκλιος προωθηθεί άμεσα στις διευθύνσεις των σχολείων, με επισήμανση όπως αυτή εφαρμοστεί καθολικά», πρόσθεσε.

Σε ό,τι αφορά τις υποδομές, η ΠΣΕΜ ανέφερε στην επιστολή της ότι σε πάρα πολλά σχολεία είναι τραγικές.

«Ενδεικτικά σας αναφέρουμε πως σε πολλά σχολεία υπάρχουν συνεχείς διακοπές στην ηλεκτροδότηση, με ότι αυτό συνεπάγεται. Σε άλλα σχολεία, σουβάδες πέφτουν στις τάξεις από τα ταβάνια, και είναι από καθαρή τύχη που μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν τραυματισμοί, τόσο σε μαθητές/τριες, όσο και σε καθηγητές/τριες», σημείωσε.

Η απάντηση του ΥΠΑΝ

Υπενθυμίζεται ότι το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ) σε ανακοίνωση αναφέρει ότι «θεωρεί ότι πλέον είναι πασιφανές πως η σημερινή αποχή των μαθητών/τριών μας από μαθήματα είναι τουλάχιστον άτοπη για έργα που βρίσκονται υπό υλοποίηση.

Η εγκατάσταση και λειτουργία κλιματιστικών σε όλα τα σχολεία, όλων των βαθμίδων, καθώς και η αναβάθμιση των σχολικών κτηρίων, αποτελούν αμετάθετο στόχο της Κυβέρνησης, γεγονός που τεκμηριώνεται τόσο από την επένδυση που γίνεται, όσο και εκ του αποτελέσματος. Η υλοποίηση των δύο αυτών μεγαλεπήβολων έργων προχωρεί, βάσει του σχεδιασμού και των προτεραιοτήτων που τέθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, με συγκεκριμένο προϋπολογισμό και στη βάση διαδικασιών και χρονοδιαγραμμάτων.

Συνεπώς, το ΥΠΑΝ θεωρεί υπερβολική και εντελώς αδικαιολόγητη την αντίδραση σε ένα θέμα με το οποίο η Κυβέρνηση, όχι απλώς συμφωνεί, αλλά το έχει θέσει ως προτεραιότητα, σε αντίθεση με την απραξία που επέδειξαν προηγούμενες κυβερνήσεις για δεκαετίες.

Στη βάση των πιο πάνω, είναι σαφές ότι δυστυχώς το θέμα τυγχάνει και πολιτικής εκμετάλλευσης από όσους επιδιώκουν να μειώσουν τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις που υλοποιούνται από πλευράς Κυβέρνησης.

Το ΥΠΑΝ διαβεβαιώνει ότι προχωρεί απερίσπαστο στην υλοποίηση του έργου που αφορά στα κλιματιστικά, περιλαμβανομένης της αναβάθμισης των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και των απαραίτητων ελέγχων.

Ξεκαθαρίζει επίσης ότι σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να γίνουν εκπτώσεις στην διαδικασία ελέγχου για σκοπούς εντυπωσιασμού και μόνο, αφού η ασφάλεια των παιδιών, των εκπαιδευτικών και του προσωπικού των σχολικών μονάδων, συνιστά ύψιστη προτεραιότητα.

Το ΥΠΑΝ διαβεβαιώνει επίσης ότι μέσω των Σχολικών Εφορειών συνεχίζει να προωθεί την υλοποίηση του όλου έργου, ώστε επιτέλους οι συνθήκες μάθησης και εργασίας στις αίθουσες διδασκαλίας όλων των σχολείων να είναι ασφαλείς, λειτουργικές και αξιοπρεπείς.

Καλεί δε όλους να λειτουργήσουν υποστηρικτικά, μακριά από τις όποιες σκοπιμότητες, σε μια μεγαλεπήβολη προσπάθεια, που με την ολοκλήρωσή της θα αλλάξει προς το καλύτερο την καθημερινότητα των σχολείων».

Διαβάστε επίσης: ΥΠΑΝ: Άτοπη η σημερινή αποχή από τα μαθήματα-Τυγχάνει πολιτικής εκμετάλλευσης