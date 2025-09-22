Ανακοίνωση εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας αναφορικά με τη σημερινή παγκύπρια αποχή των μαθητών/τριών από τα μαθήματα.

Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι «σε συνέχεια της ανακοίνωσης με ημερομηνία 19 Σεπτεμβρίου 2025 αλλά και δηλώσεων που έγιναν για το ίδιο θέμα από διάφορους φορείς (Σχολικές Εφορείες, οργανωμένους γονείς, κ.ά.), το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ) θεωρεί ότι πλέον είναι πασιφανές πως η σημερινή αποχή των μαθητών/τριών μας από μαθήματα είναι τουλάχιστον άτοπη για έργα που βρίσκονται υπό υλοποίηση.

Η εγκατάσταση και λειτουργία κλιματιστικών σε όλα τα σχολεία, όλων των βαθμίδων, καθώς και η αναβάθμιση των σχολικών κτηρίων, αποτελούν αμετάθετο στόχο της Κυβέρνησης, γεγονός που τεκμηριώνεται τόσο από την επένδυση που γίνεται, όσο και εκ του αποτελέσματος. Η υλοποίηση των δύο αυτών μεγαλεπήβολων έργων προχωρεί, βάσει του σχεδιασμού και των προτεραιοτήτων που τέθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, με συγκεκριμένο προϋπολογισμό και στη βάση διαδικασιών και χρονοδιαγραμμάτων.

Συνεπώς, το ΥΠΑΝ θεωρεί υπερβολική και εντελώς αδικαιολόγητη την αντίδραση σε ένα θέμα με το οποίο η Κυβέρνηση, όχι απλώς συμφωνεί, αλλά το έχει θέσει ως προτεραιότητα, σε αντίθεση με την απραξία που επέδειξαν προηγούμενες κυβερνήσεις για δεκαετίες.

Στη βάση των πιο πάνω, είναι σαφές ότι δυστυχώς το θέμα τυγχάνει και πολιτικής εκμετάλλευσης από όσους επιδιώκουν να μειώσουν τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις που υλοποιούνται από πλευράς Κυβέρνησης.

Το ΥΠΑΝ διαβεβαιώνει ότι προχωρεί απερίσπαστο στην υλοποίηση του έργου που αφορά στα κλιματιστικά, περιλαμβανομένης της αναβάθμισης των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και των απαραίτητων ελέγχων.

Ξεκαθαρίζει επίσης ότι σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να γίνουν εκπτώσεις στην διαδικασία ελέγχου για σκοπούς εντυπωσιασμού και μόνο, αφού η ασφάλεια των παιδιών, των εκπαιδευτικών και του προσωπικού των σχολικών μονάδων, συνιστά ύψιστη προτεραιότητα.

Το ΥΠΑΝ διαβεβαιώνει επίσης ότι μέσω των Σχολικών Εφορειών συνεχίζει να προωθεί την υλοποίηση του όλου έργου, ώστε επιτέλους οι συνθήκες μάθησης και εργασίας στις αίθουσες διδασκαλίας όλων των σχολείων να είναι ασφαλείς, λειτουργικές και αξιοπρεπείς.

Καλεί δε όλους να λειτουργήσουν υποστηρικτικά, μακριά από τις όποιες σκοπιμότητες, σε μια μεγαλεπήβολη προσπάθεια, που με την ολοκλήρωσή της θα αλλάξει προς το καλύτερο την καθημερινότητα των σχολείων».

