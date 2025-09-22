Σε δίωρη αποχή, την 3η και 4η περίοδο των μαθημάτων, κατέρχονται σήμερα Δευτέρα οι μαθητές.

Την αποχή ανακοίνωσε την περασμένη βδομάδα η Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών (ΠΣΕΜ), αναφερόμενη σε "μη λειτουργία κλιματιστικών, κακές υποδομές και αδιαφορία του Υπουργείου Παιδείας", και προειδοποιώντας με κλιμάκωση των κινητοποιήσεων αν δεν υπάρξουν άμεσες λύσεις.

Η Υπουργός Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου, ύστερα από συνάντηση που είχε την Παρασκευή με μέλη της ΠΣΕΜ, ανάφερε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και η Κυβέρνηση εργάζονται προς την υλοποίηση του στόχου για ένα καλύτερο σχολείο.

Η Υπουργός ανάφερε ακόμα ότι, τα κλιματιστικά και η αναβάθμιση των κτηρίων δεν είναι μόνο έργα υποδομής, αλλά βήματα που βελτιώνουν καθημερινά τις συνθήκες διδασκαλίας και μάθησης.

Σε επιστολή της ΠΣΕΜ προς την Υπουργό Παιδείας οι μαθητές αναφέρουν ότι «ασφυκτιούν» και ότι «ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι» με την κατάσταση που επικρατεί στα σχολεία που φοιτούν.

«Από την έναρξη της σχολικής χρονιάς, ακούμε ότι στα σχολεία δεν υπάρχουν προβλήματα, ότι έγιναν όλες οι απαραίτητες προεργασίες για την ομαλή έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς. Παρόλα αυτά, η κατάσταση που εμείς ζούμε καθημερινά δεν έχει καμία σχέση με τα όσα δημόσια λέγονται. Η δική μας πραγματικότητα είναι τουλάχιστον τραγική», αναφέρουν.

Αναφέρεται ακόμα ότι οι υποδομές σε πάρα πολλά σχολεία είναι τραγικές και υπάρχουν συνεχείς διακοπές στην ηλεκτροδότηση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

