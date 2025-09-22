Το Υπουργείο Παιδείας θα πρέπει να μιλάει λιγότερο και να πράττει περισσότερα, δήλωσε ο Πρόεδρος της Επαρχιακής Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών (ΕΣΕΜ) Πάφου Έκτωρας Μιχαήλ.

Ο κ. Μιχαήλ είπε στο ΚΥΠΕ πως υπό τις παρούσες περιστάσεις δεν μπορούν οι μαθητές να μπουν στις τάξεις λόγω και των υψηλών θερμοκρασιών για αυτό, όπως εξήγησε , η σημερινή δίωρη αποχή του από τα μαθήματα ήταν επιβαλλόμενη.

Κανένας μαθητής, είπε, κάτω από αυτές τις συνθήκες δεν μπορεί να αφοσιωθεί στα μαθήματα του λόγω της ζέστης. Χαρακτήρισε επίσης αναγκαιότητα την τοποθέτηση κλιματιστικών σε όλες τις τάξεις, αλλά και να τους επιτραπεί να φορούν κοντά παντελόνια τουλάχιστον τις ζεστές μέρες. Σε κάποιες τάξεις που υπάρχουν κλιματιστικά όταν τεθούν σε λειτουργία, όπως είπε, διακόπτεται η παροχή ρεύματος.

Ο Αντιπρόεδρος της ΕΣΕΜ Πάφου, Φώτης Ανδρέου, σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ χαρακτήρισε εξαιρετικά δύσκολη την κατάσταση φέτος λόγω και των υψηλών θερμοκρασιών. Ερωτηθείς εάν έχουν τοποθετηθεί ανεμιστήρες λόγω και μη λειτουργίας κλιματιστικών ο Φώτης Ανδρέου ανέφερε πως κάποιοι ανεμιστήρες λειτουργούν και κάποιοι όχι.

Εξάλλου σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ ο Σάββας Θεοδώρου, Ταμίας στην ΕΣΕΜ Πάφου, χαρακτήρισε απαράδεκτη την κατάσταση από τη μη λειτουργία κλιματιστικών. Οι ανεμιστήρες που έχουν τοποθετηθεί σε κάποιες αίθουσες προς αντικατάσταση των κλιματιστικών δεν φέρνουν το αναμενόμενο αποτέλεσμα και το μόνο που επιφέρει η λειτουργία των ανεμιστήρων είναι ο θόρυβος, συμπλήρωσε. Δυστυχώς, πρόσθεσε, τα κλιματιστικά που έχουν τοποθετηθεί δεν λειτουργούν πλήρως.

