Ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου επικοινώνησε με τον Δήμαρχο Λάρνακας Ανδρέα Βύρα για το ζήτημα που δημιουργήθηκε με την επιστολή για καθαρισμό συνθημάτων που περιέχουν ρητορική μίσους.

Όπως αναφέρει στην ανάρτηση του, «η επιστολή-υπενθύμιση από το Υπουργείο Εσωτερικών προς την Ενωση Δήμων για εφαρμογή της νομοθεσίας που προβλέπει την παρέμβαση των τοπικών Αρχών σε περιπτώσεις κατά τις οποίες εντοπίζονται συνθήματα που περιέχουν ρητορική μίσους, έγινε καθηκόντως. Εχω επικοινωνήσει με τον Πρόεδρο της Ένωσης Δήμων Ανδρέα Βύρα και του έχω εξηγήσει την πρόθεση του Υπουργείου και το σκεπτικό της επιστολής, ως εκ τούτου θεωρώ ότι η περαιτέρω συντήρηση του θέματος, δεν δικαιολογείται».

Νωρίτερα το απόγευμα, ο Δήμαρχος Λάρνακας έγραψε στο Facebook «με αφορμή την πρόσφατη επιστολή που διαβιβάστηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών, σε συνέχεια παρέμβασης από Υπουργό της Ισραηλινής Κυβέρνησης, ως Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων Κύπρου θέλω να ξεκαθαρίσω ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση διέπεται τόσο από την κυπριακή και ευρωπαϊκή νομοθεσία, όσο και από τη Χάρτα Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Συμβουλίου της Ευρώπης, στην οποία η διοικητική αυτονομία αποτελεί θεμελιώδη και μη διαπραγματεύσιμη αρχή.

Στο πλαίσιο αυτό, δεν δεχόμαστε υποδείξεις από τρίτους φορείς, και ακόμη περισσότερο από οποιαδήποτε ξένη χώρα.

Θέλω να διαβεβαιώσω ότι οι Δήμοι, εκεί όπου εντοπίζουν συνθήματα που πραγματικά υποκινούν σε βία ή εμπεριέχουν ρητορική μίσους, παρεμβαίνουν χωρίς να χρειάζονται εξωτερικές υποδείξεις. Την ίδια ώρα, η ελευθερία της έκφρασης είναι αδιαπραγμάτευτη.

Η παρούσα τοποθέτηση θα περιλαμβάνεται και σε επίσημη επιστολή που θα αποσταλεί από εμένα ως Πρόεδρο της Ένωσης Δήμων Κύπρου προς το Υπουργείο Εσωτερικών.

Παράλληλα, δεν μπορώ προσωπικά να μην εκφράσω τη θλίψη μου για το γεγονός ότι, τη στιγμή που δίπλα μας υπάρχουν χιλιάδες νεκροί, με διεθνείς αντιδράσεις και τοποθετήσεις, μεταξύ άλλων και του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, καλούμαστε να στρέφουμε τη δημόσια συζήτηση σε συνθήματα τοίχων, αντί να εστιάζουμε στην ουσία της μεγάλης ανθρωπιστικής κρίσης και των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας που βρίσκονται σε εξέλιξη».

