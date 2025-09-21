Στηρίζουμε το δίκαιο του Παλαιστινιακού λαού να ζήσει ελεύθερος στη γη του, ανέφερε σήμερα η Γενική Γραμματέας της ΠΕΟ Σωτηρούλα Χαραλάμπους, προσθέτοντας πως απαιτούμε εφαρμογή των αποφάσεων του ΟΗΕ για τη δημιουργία ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ στα σύνορα του 1967.

Σε χαιρετισμό της στην εκδήλωση αλληλεγγύης με τον παλαιστινιακό λαό που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής 21 Σεπτεμβρίου στη Λάρνακα, η κα. Χαραλάμπους είπε πως «με αυτή τη συμβολική εκδήλωση, εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στον παλαιστινιακό λαό».

Πρόσθεσε ότι το ιδιαίτερο της εκδήλωσης η οποία πραγματοποιείται στα πλαίσια της παγκόσμιας εβδομάδας αλληλεγγύης της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας (ΠΣΟ) προς τον ηρωικό λαό της Παλαιστίνης, «είναι ότι βρίσκονται μαζί μας Παλαιστίνιοι συναγωνιστές από τα Ιεροσόλυμα και τη Δυτική Όχθη, συνδικαλιστές και συνδικαλίστριες από 30 συνδικαλιστικές οργανώσεις του Αραβικού κόσμου που παρευρίσκονται στη διάσκεψη που διοργανώνει η ΠΣΟ για οργανώσεις μέλη και φίλους της ΠΣΟ από τον αραβικό κόσμο».

Διαβάστε ακόμη: Βρετανία, Καναδάς και Αυστραλία αναγνώρισαν το κράτος της Παλαιστίνης

Όπως είπε η κα. Χαραλάμπους «για δεκαετίες τώρα η ανθρωπότητα και ιδιαίτερα η περιοχή μας με τον πιο απροκάλυπτο και ωμό τρόπο βιώνει την επιθετικότητα και το απάνθρωπο πρόσωπο του ιμπεριαλισμού, της λεγόμενης νέας τάξης πραγμάτων. Η περιοχή μας, ως αποτέλεσμα των πολιτικών που εδώ και χρόνια προωθούν οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοι τους για στρατιωτικό, οικονομικό και πολιτικό έλεγχο που θα τους επιτρέψει να ελέγχουν απόλυτα τον πλούτο της περιοχής και ιδιαίτερα τις πηγές ενέργειας, κατά κυριολεξία φλέγεται».

Σήμερα, συνέχισε «είμαστε εδώ για να υψώσουμε φωνή καταδίκης για τα ασύλληπτα στο νου του ανθρώπου, εγκλήματα του Ισραήλ σε βάρος του παλαιστινιακού λαού. Αυτό που συμβαίνει στη Γάζα από τις 7 του Οκτώβρη και μετά δεν έχει καμία σχέση με το δικαίωμα της αυτοάμυνας που αναφέρει το Ισραήλ με τη στήριξη των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ενωσης για να εξαπολύσει αυτή την επιχείρηση εξαφάνισης των Παλαιστίνιων από τη Γάζα».

Σημείωσε ακόμα πως «η χερσαία επιχείρηση που το Ισραήλ διεξάγει αυτές τις μέρες με στόχο να καταστρέψει ότι απέμεινε από τη μαρτυρική Γάζα και να αναγκάσει τους Παλαιστίνιους να εγκαταλείψουν τη γη τους, είναι μέρος του σχεδίου που μαζί συμφώνησαν Νετανιάχου και Τράμπ. Είναι η περιβόητη ειρήνη του Τράμπ, καταστροφή, κόλαση επί γης για να ακολουθήσει μετά η εκμετάλλευση της Γάζας με όρους εξυπηρέτησης των οικονομικών και γεωστρατηγικών συμφερόντων του αμερικανικού και ισραηλινού κεφαλαίου».

Τώρα, σημείωσε η ΓΓ της ΠΕΟ «μετά από τόσους μήνες ανελέητων βομβαρδισμών, λιμού, γενοκτονίας, αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ενωση να ψελλίσει για επιβολή κάποιων περιορισμών στις σχέσεις ΕΕ και Ισραήλ που σε καμία περίπτωση δεν περισώζουν τις δήθεν αρχές και αξίες της Ενωσης».

Στον χαιρετισμό της η κα. Χαραλάμπους ανέφερε επίσης πως «αυτή τη στάση συγκάλυψης και στήριξης του Ισραήλ ακολούθησε και η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη. Ακόμα και αυτές τις μέρες που η Γάζα ισοπεδώνεται, που ο λαός της Γάζας εγκλωβίζεται και σκοτώνεται από τα ισραηλινά τανκς, αξιωματούχοι της κυπριακής κυβέρνησης φωτογραφίζονται με αξιωματούχους του Ισραήλ διαφημίζοντας τις συμφωνίες με το κράτος γενοκτόνο».

Οι εργαζόμενοι της Κύπρου, συνέχισε «ποτέ δεν είχαν διλήμματα για την πλευρά που οφείλουν να στηρίξουν. Στηρίζουμε το δίκαιο, το δίκαιο του παλαιστινιακού λαού να ζήσει ελεύθερος στη γη του» είπε και πρόσθεσε πως «απαιτούμε εφαρμογή των αποφάσεων του ΟΗΕ για τη δημιουργία ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ στα σύνορα του 1967. Συμμετέχουμε ενεργά σε κάθε δράση αλληλεγγύης προς τον παλαιστινιακό λαό» είπε.

Είπε ακόμα πως «γινόμαστε μέρος των δράσεων της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας για μποϊκοτάζ της αποστολής όπλων στο Ισραήλ, για παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στου παλαιστίνιους. Απαιτούμε δραστικά μέτρα πίεσης και απομόνωσης του ισραηλιτικού καθεστώτος, να τερματιστεί η γενοκτονία στη Γάζα και οι επιθέσεις ενάντια στους παλαιστίνιους στη Δυτική Όχθη».

Απευθυνόμενη στους παρευρισκόμενους στην εκδήλωση, η ΓΓ της ΠΕΟ τους κάλεσε να μεταφέρουν στους εργαζόμενους μέλη τους ότι «οι εργαζόμενοι της Κύπρου είναι σταθερά δίπλα στους Παλαιστίνιους ως τη λευτεριά, ότι είναι συνοδοιπόροι στον αγώνα για ειρήνη στην περιοχή μας. Ενάντια στα επεκτατικά σχέδια του Ισραήλ και στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς για έλεγχο της περιοχής της Μέσης Ανατολής» είπε και σημείωσε πως «είμαστε συνοδοιπόροι στον αγώνα για ένα κόσμο δίκαιο, ειρηνικό, για ένα κόσμο απαλλαγμένο από πολέμους, πείνα και εκμετάλλευση».

Πηγή: ΚΥΠΕ