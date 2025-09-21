Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε την Κυριακή την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους από το Ηνωμένο Βασίλειο.

«Σήμερα, για να αναζωπυρώσουμε την ελπίδα για ειρήνη μεταξύ Παλαιστινίων και Ισραηλινών και για μια λύση δύο κρατών, το Ηνωμένο Βασίλειο αναγνωρίζει επίσημα το Κράτος της Παλαιστίνης», δήλωσε.

Στην αρχή του βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Στάρμερ λέει: «Μπροστά στον αυξανόμενο τρόμο στη Μέση Ανατολή, ενεργούμε για να διατηρήσουμε ζωντανή την πιθανότητα ειρήνης και μιας λύσης δύο κρατών.

Αυτό σημαίνει ένα ασφαλές Ισραήλ παράλληλα με ένα βιώσιμο παλαιστινιακό κράτος – αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κανένα από τα δύο».

Στη συνέχεια, συνεχίζει λέγοντας ότι η στιγμή για την αναγνώριση της παλαιστινιακής κρατικής υπόστασης «έχει πλέον φτάσει».

«Έτσι, σήμερα, για να αναζωογονήσω την ελπίδα για ειρήνη και μια λύση δύο κρατών, δηλώνω σαφώς, ως πρωθυπουργός αυτής της μεγάλης χώρας, ότι το Ηνωμένο Βασίλειο αναγνωρίζει επίσημα το κράτος της Παλαιστίνης».

Today, to revive the hope of peace for the Palestinians and Israelis, and a two state solution, the United Kingdom formally recognises the State of Palestine. pic.twitter.com/yrg6Lywc1s — Keir Starmer (@Keir_Starmer) September 21, 2025

Στην αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους προχώρησε την Κυριακή ο Καναδάς, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Μαρκ Κάρνι.

Aujourd’hui, le Canada reconnaît l’État de Palestine. pic.twitter.com/luVUJXZqVB — Mark Carney (@MarkJCarney) September 21, 2025

Ο Καναδός πρωθυπουργός τόνισε πως «αν και ο Καναδάς δεν τρέφει ψευδαισθήσεις ότι αυτή η αναγνώριση είναι πανάκεια, αυτή η αναγνώριση ευθυγραμμίζεται σταθερά με τις αρχές της αυτοδιάθεσης και των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αντικατοπτρίζονται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και τη συνεπή πολιτική του Καναδά για γενιές».

Αναλυτικά ο Κάρνι στην ανακοίνωσή του αναφέρει: «Η σημερινή ισραηλινή κυβέρνηση εργάζεται μεθοδικά για να αποτρέψει την προοπτική ίδρυσης ενός παλαιστινιακού κράτους. Έχει ακολουθήσει μια αδιάκοπη πολιτική επέκτασης των οικισμών στη Δυτική Όχθη, η οποία είναι παράνομη βάσει του διεθνούς δικαίου.

Η συνεχής επίθεσή της στη Γάζα έχει σκοτώσει δεκάδες χιλιάδες πολίτες, έχει εκτοπίσει πάνω από ένα εκατομμύριο ανθρώπους και έχει προκαλέσει έναν καταστροφικό και αποτρέψιμο λιμό, παραβιάζοντας το διεθνές δίκαιο. Πλέον, η δηλωμένη πολιτική της σημερινής ισραηλινής κυβέρνησης είναι ότι "δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος".

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Καναδάς αναγνωρίζει το Κράτος της Παλαιστίνης και προσφέρει τη συνεργασία μας στην οικοδόμηση της υπόσχεσης ενός ειρηνικού μέλλοντος τόσο για το Κράτος της Παλαιστίνης όσο και για το Κράτος του Ισραήλ. Ο Καναδάς το πράττει ως μέρος μιας συντονισμένης διεθνούς προσπάθειας για τη διατήρηση της δυνατότητας μιας λύσης δύο κρατών.

Ενώ ο Καναδάς δεν τρέφει ψευδαισθήσεις ότι αυτή η αναγνώριση είναι πανάκεια, αυτή η αναγνώριση ευθυγραμμίζεται σταθερά με τις αρχές της αυτοδιάθεσης και των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αντικατοπτρίζονται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και τη συνεπή πολιτική του Καναδά για γενιές».

Στην αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους προχώρησε σήμερα και η Αυστραλία.

My statement formally recognising the State of Palestine. pic.twitter.com/HtBmnIQGBS — Anthony Albanese (@AlboMP) September 21, 2025

Σε δήλωσή της η κυβέρνηση της Αυστραλίας αναφέρει ότι « η αναγνώριση της Παλαιστίνης από την Αυστραλία, μαζί με την Βρετανία και τον Καναδά, αποτελεί μέρος της διεθνούς προσπάθειας για τη λύση των δύο κρατών», και προσθέτει ότι η «η Χαμάς δεν πρέπει να έχει κανένα ρόλο στην Παλαιστίνη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, ΣΚΑΙ