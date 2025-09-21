Η Πορτογαλία αναγνώρισε επίσημα το Κράτος της Παλαιστίνης, επιβεβαίωσε σήμερα Κυριακή ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας.

Η κίνηση αυτή ακολουθεί την πρόσφατη αναγνώριση από τη Βρετανία, την Αυστραλία και τον Καναδά, αποτελώντας τις πρώτες χώρες της Ομάδας των 7 (G7) που αναγνωρίζουν επίσημα το παλαιστινιακό κράτος εν μέσω σχεδόν δύο ετών σύγκρουσης στη Λωρίδα της Γάζας. Η Γαλλία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και η Μάλτα αναμένεται επίσης να ανακοινώσουν την αναγνώριση κατά τη διάρκεια της επερχόμενης συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για το μέλλον της λύσης των δύο κρατών.

Το Υπουργείο Εξωτερικών και Αποδήμων της Παλαιστίνης χαιρετίζει την απόφαση της Δημοκρατίας της Πορτογαλίας να αναγνωρίσει το Κράτος της Παλαιστίνης, θεωρώντας την ως ένα θαρραλέο βήμα που συνάδει με το διεθνές δίκαιο και τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, και το οποίο ενισχύει τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για την επίτευξη ειρήνης και την προώθηση της λύσης δύο κρατών. 



