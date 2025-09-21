Η Πορτογαλία αναγνώρισε επίσημα το Κράτος της Παλαιστίνης, επιβεβαίωσε σήμερα Κυριακή ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας.

Η κίνηση αυτή ακολουθεί την πρόσφατη αναγνώριση από τη Βρετανία, την Αυστραλία και τον Καναδά, αποτελώντας τις πρώτες χώρες της Ομάδας των 7 (G7) που αναγνωρίζουν επίσημα το παλαιστινιακό κράτος εν μέσω σχεδόν δύο ετών σύγκρουσης στη Λωρίδα της Γάζας. Η Γαλλία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και η Μάλτα αναμένεται επίσης να ανακοινώσουν την αναγνώριση κατά τη διάρκεια της επερχόμενης συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για το μέλλον της λύσης των δύο κρατών.





🔴 URGENT - Le Portugal reconnaît l’État de Palestine. Suivez notre direct https://t.co/t56XftweUe pic.twitter.com/Tz7WUlshZi — FRANCE 24 – Urgent (@UrgentF24) September 21, 2025

Το Υπουργείο Εξωτερικών και Αποδήμων της Παλαιστίνης χαιρετίζει την απόφαση της Δημοκρατίας της Πορτογαλίας να αναγνωρίσει το Κράτος της Παλαιστίνης, θεωρώντας την ως ένα θαρραλέο βήμα που συνάδει με το διεθνές δίκαιο και τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, και το οποίο ενισχύει τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για την επίτευξη ειρήνης και την προώθηση της λύσης δύο κρατών.





The Ministry of Foreign Affairs and Expatriates welcomes the decision of the Republic of Portugal to recognize the State of Palestine, regarding it as a courageous step consistent with… pic.twitter.com/kiJkzI6Ry7 — State of Palestine - MFA 🇵🇸🇵🇸 (@pmofa) September 21, 2025





