Συναγερμός σήμανε το απόγευμα του Σαββάτου στη θαλάσσια περιοχή του Κάβο Γκρέκο, όπου γυναίκα εντοπίστηκε σε κίνδυνο, με αποτέλεσμα το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ) να ενεργοποιήσει στις 15:15 το Εθνικό Σχέδιο Έρευνας και Διάσωσης «ΝΕΑΡΧΟΣ».

Για την επιχείρηση κινητοποιήθηκε ελικόπτερο της Μονάδας Αεροπορικών Επιχειρήσεων της Αστυνομίας, καθώς και πεζό περίπολο της ΑΔΕ Αμμοχώστου.

Η γυναίκα ανασύρθηκε από το ελικόπτερο και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου.

