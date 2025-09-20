Αύριο η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 32 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 23 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, αναφέρει το Τμήμα Μετεωρολογίας.

Η θερμοκρασία μέχρι την Τρίτη θα σημειώσει σταδιακά άνοδο για να κυμανθεί πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές, ενώ την Τετάρτη δεν αναμένεται αξιόλογη μεταβολή.

Αναλυτικά η πρόγνωση:

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και παροδικά τοπικά μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη και τοπικά μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 21 στα παράλια και στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, ο καιρός θα συνεχίσει να είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και αρχικά τοπικά μέχρι ισχυροί, 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη και το πρωί στα ανατολικά μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 32 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 23 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ, o καιρός θα εξακολουθεί να είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς και παροδικά τοπικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη.

Ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος μέχρι και την Τετάρτη, αλλά το απόγευμα της Τετάρτης θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις στα ορεινά.

