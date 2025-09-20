Ένας άνδρας εκδόθηκε από την Κύπρο στην Ιρλανδία στο πλαίσιο μεγάλης έρευνας της Garda για οργανωμένο κύκλωμα που φέρεται να διευκόλυνε παράνομες επιτυχίες σε θεωρητικές εξετάσεις οδήγησης σε όλη τη χώρα.

Ο ύποπτος παραδόθηκε χθες, Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025, στις ιρλανδικές αρχές με Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης, έπειτα από επιχείρηση του Εθνικού Γραφείου Οικονομικού Εγκλήματος της Garda. Σήμερα το πρωί, Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025, οδηγήθηκε ενώπιον του Ποινικού Δικαστηρίου Δουβλίνου.

Η υπόθεση εντάσσεται στην επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Cartwheel», που διερευνά εγκληματική συνωμοσία με στόχο εταιρείες, οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες αδειών οδήγησης για λογαριασμό της Αρχής Οδικής Ασφάλειας. Σύμφωνα με τις αρχές, το σχέδιο περιλάμβανε πλαστοπροσωπίες σε Κέντρα Θεωρητικών Εξετάσεων Οδήγησης ανά την Ιρλανδία, όπου άτομα εμφανίζονταν ως υποψήφιοι και έδιναν τις εξετάσεις έναντι αμοιβής, εξασφαλίζοντας έτσι σε τρίτους γνήσιες μαθητικές άδειες οδήγησης χωρίς να έχουν περάσει οι ίδιοι τη διαδικασία.

Η έρευνα έχει ήδη αποδώσει σημαντικά αποτελέσματα, με δύο καταδικαστικές αποφάσεις σε βάρος εμπλεκομένων και δύο ακόμη υποθέσεις να εκκρεμούν ενώπιον της Δικαιοσύνης. Η Garda συνεχίζει την έρευνα για τη δράση του κυκλώματος, υπογραμμίζοντας με την έκδοση του υπόπτου από την Κύπρο τη διεθνή διάσταση της υπόθεσης και την αποφασιστικότητά της να εντοπίσει τους εμπλεκόμενους ανεξαρτήτως χώρας.

Διαβάστε επίσης: Κυβερνοεπιθέσεις στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια - Χάος στις πτήσεις