Στη σύλληψη ενός άντρα 47 ετών προχώρησε χθες η Αστυνομία σε σχέση με τον εντοπισμό ναρκωτικών ουσιών στη Λεμεσό. Για την ίδια υπόθεση τελεί υπό κράτηση 35χρονος.

Σύμφωνα με αστυνομική ανακοίνωση, μέλη της ΥΚΑΝ προχώρησαν χθες το βράδυ στη σύλληψη του 47χρονου, δυνάμει δικαστικού εντάλματος, μετά από στοιχεία που προέκυψαν στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης που αφορά τον εντοπισμό κοκαΐνης, βάρους 977 γραμμαρίων, MDMA “Ecstasy”, βάρους 40 γραμμαρίων, και κάνναβης, βάρους 176 γραμμαρίων.

Τα ναρκωτικά, χρηματικό ποσό 140 ευρώ και δύο κινητά τηλέφωνα εντοπίστηκαν το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης σε αυτοκίνητο 35χρονου, σε περιοχή της Λεμεσού. Στο σπίτι του 35χρονου βρέθηκαν επίσης 67 γραμμάρια κοκαΐνης και 60 γραμμάρια κάνναβης.

Πηγή: ΚΥΠΕ