Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού αναμένεται να οδηγηθεί 35χρονος, ο οποίος συνελήφθη την Πέμπτη, μετά από έρευνα σε δυο αυτοκίνητα και σε διαμέρισμα του και τον φερόμενο εντοπισμό ναρκωτικών ουσιών, βάρους πέραν του ενός κιλού.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το όχημα του 35χρονου ανεκόπη γύρω στις 18:30 χθες σε περιοχή της Λεμεσού και κατά τον έλεγχο, τα μέλη της ΥΚΑΝ εντόπισαν, μέσα σε χάρτινο κιβώτιο, 60 συσκευασίες με ποσότητα άσπρης σκόνης κοκαΐνης, συνολικού μεικτού βάρους 910 γραμμαρίων. Στο όχημα εντοπίστηκαν, επίσης, χρηματικό ποσό 140 ευρώ και δύο κινητά τηλέφωνα. Ο ύποπτος συνελήφθη για τα αυτόφωρα αδικήματα κατοχής ναρκωτικών και κατοχής ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια σε άλλο πρόσωπο.

Τα μέλη της ΥΚΑΝ στη συνέχεια διενήργησαν έρευνα και στην κατοικία του υπόπτου, στη Λευκωσία, καθώς και σε δεύτερο αυτοκίνητο του. Στο διαμέρισμα εντόπισαν συσκευασίες με ποσότητα άσπρης σκόνης κοκαΐνης, μεικτού βάρους 67 γραμμαρίων, καθώς και ποσότητα πράσινης ξηρής φυτικής ύλης κάνναβης, βάρους 60 γραμμαρίων περίπου, ενώ στο όχημα εντόπισαν επιπρόσθετη ποσότητα πράσινης ξηρής φυτικής ύλης κάνναβης, βάρους 116 γραμμαρίων περίπου και ποσότητα της ναρκωτικής ουσίας MDMA, γνωστής και ως «Ecstasy», βάρους 40 γραμμαρίων.

Ο 35χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του δικαστηρίου για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης του.

Την υπόθεση διερευνά η ΥΚΑΝ (Κλιμάκιο Λεμεσού).